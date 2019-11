Ärsyttääkö iPhonien koko? Ensi vuoden mallit voivat ilahduttaa sinua

on pistämässä ensi syksynäkoot taas uuteen kuosiin, kertoo korealainen ETNews . Vuoden 2020 iPhone-malleihin on tulossa 5,4, 6,1 ja 6,7 tuuman näytöt.Edellä mainituista näytöistä 5,4 ja 6,7 tuuman paneelit tulevat olemaan paneelityypiltään OLED-teknologiaa, joten 6,1 tuuman malli tulee perustumaan vanhempaan LCD-tekniikkaan. ETNews tietää myös kertoa, että paneelit valmistetaan Samsungin ja LG:n tehtailla, minkä lisäksi niissä otetaan käyttöön uusi tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa näytön piiriien integrointi näyttöön, jolloin paneelista saadaan aikaisempaa ohuempi.Nykyisissä iPhone 11 -malliston puhelimissa käytetään 5,8, 6,1 ja 6,5 tuuman paneeleita. Tämän perusteella LCD-näyttöisen malliin kokoon ei ole tulossa muutosta, mutt Max-mallin näyttöön on tulossa lisää tuumia, mutta pienempään Pro-malliin vuorostaan höylätään kokoa hieman pienemmäksi.