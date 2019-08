Pieni älypuhelin - mitä vaihtoehtoja löytyy vuonna 2019

Miksi puhelimet ovat kooltaan isoja?

HS.fi kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin , että pienikokoisia älypuhelimia ei ole enää saatavilla. Artikkelin mukaan pieniä älypuhelimia ei voi enää ostaa mistään.Se pitää aika hyvin paikkansa.Puhelimien näyttöjen koot pyörivät siellä 6 - 7 tuuman tienoilla. Samalla puhelimen mitat ovat kohtuullisen suuret, vaikka nykyaikainen lippulaivapuhelin sisältääkin kapeat reunat näytön ympärillä.Ennen pieni älypuhelin oli varustettu noin 4 tuuman näytöllä, kuten artikkelissa mainitussa iPhone SE -puhelimessa.Käytännössä jokaiselta valmistajalta löytyy isokokoinen puhelin. Mutta miksi?Isossa puhelimessa on iso näyttö, jolta on paljon mukavampi katsoa videoita YouTubesta tai elokuvia Netflixistä. Isolla näytöllä onnistuu hyvin kahden sovelluksen käyttäminen samanaikaisesti ja pelaaminen on helpompaa, jos näytöllä on myös painikkeita pelaamista varten.Eli videoiden katsominen, somen ja netin selaaminen on "parempaa" isolla näytöllä.Kuluttajat myös vaativat enemmän puhelimelta. Sen pitää olla kuin tietokone, joka mahtuu taskuun. Ison puhelimen sisälle mahtuu enemmän.Vuonna 2019 puhelimiin on pakattu useampi kamera, iso akku, tehokas suoritin ja jopa pieni moottori ylös nousevaa etukameraa varten. Nämä osat vievät paljon tilaa ja ne pitää kaikki saada mahtumaan puhelimen sisälle. Se on paljon helpompaa isomman luurin kanssa.Tehokkaat komponentit vaativat myös paremman jäähdytyksen puhelimen sisällä, joka on myös helpompi toteuttaa, kun on enemmän tilaa käytettävissä.Valmistajat ovat kuitenkin huomanneet ongelman puhelimien kasvun myötä: isoa puhelinta ei ole kovin helppo käyttää yhdellä kädellä.Tämän takia valmistajat ovat lisänneet puhelimien ohjelmistoon yhden käden tilan, että ison puhelimen käyttö onnistuisi paremmin yhdellä kädellä.Puhelinta voidaan sanoa pieneksi, jos se sisältää alle 6 tuuman näytön ja leveydeltään alle 7 cm.Tämän artikkelin valinnat perustuvat juuri puhelimiin, jotka ovat leveydeltään alle 7 senttimetriä. Tämän pienempiä puhelimia ei juuri ole saatavilla, vaikka kysyntää HS:n artikkelin mukaan olisi.julkaistiin vuonna 2017 ja se on tähän mennessä viimeinen Applen puhelin, joka sisältää kotipainikkeen sormenjälkilukijalla. Uudemmat iPhonet käyttävät Face ID:tä eli puhelimen lukituksen avaamiseen käytetään kasvojentunnistusta. Puhelin sisältää 4.7" Retina HD -näytön ja on leveydeltään 6,73 cm. Koska kyseessä on Applen laite, se on edelleen hyvä ostos. Puhelin tulee saamaan päivityksiä käyttöjärjestelmään vielä hyvän aikaa. 64 gigatavun sisäisellä tallennustilalla varustettua mallia myydään tällä hetkellä 549 eurolla . Puhelimen saatavuus alkaa kuitenkin olla hieman heikompaa.on uudempi puhelin, jonka hinta on sellainen tuhat euroa . Näytön koko on 5.8", mutta leveydeltään se on hieman yli 7 cm.sisältää 5.8" Full HD+ -näytön ja leveydeltään puhelin on juuri alle 7 cm, joten koon puolesta Galaxy S10e on hyvä vaihtoehto. S10e:n takaa löytyy kaksi kameraa, kun taas Galaxy S10 ja Galaxy S10 Plus sisältävät kolme. Kooltaan nämä puhelimet ovat myös isompia. Galaxy S10 sisältää 6.1" näytön ja Galaxy S10 Plus 6.4" näytön. Galaxy S10e sisältää 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja laitteen sormenjälkilukija sijaitsee laitteen kyljessä, joten ominaisuuksien puolesta Galaxy S10e tarjoaa paljon. Hintaa puhelimella on 799 euroa , mutta tarjouksessa hinta tippuu parilla sadalla eurolla.on lähes samanlevyinen kuin Galaxy S10e eli leveyttä on alle 7 cm. Näytön koko on myös 5.8", mutta resoluutio on vain HD+ tasoa. Toki hintaa laitteella on vain 199 euroa ja se myös näkyy laitteen ominaisuuksissa. Takana on kaksi kameraa ja sormenjälkilukija, sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua ja keskusmuistia 3 gigatavua.jatkaa samoilla linjoilla kahden edellisen Samsungin puhelimen kanssa. Leveys on hieman alle 7 cm ja näytön koko on 5.9". Näytön resoluutio on kuitenkin Full HD+ -tasoa ja siinä käytetään Super AMOLED -tekniikkaa. Galaxy A40 on keskitason puhelin ja hintaa sillä on 249 euroa . Ominaisuuksien puolesta Galaxy A40 häviää Galaxy S10e puhelimelle.:n Full HD+ -näytön koko on 6.0", mutta kuvasuhde on 21:9 eli näyttö on hieman korkeampi verrattuna muihin puhelimiin. Näytön koosta huolimatta puhelimen leveys on alle 7 cm. Xperia 10 on keskitason puhelimen, jolla hintaa on noin 299 euroa . Puhelimen sisältä löytyy Snapdragon 630 -piiri, 3 gigatavua keskusmuistia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Sonylta löytyy myös tehokkaampi21:9 kuvasuhteella, mutta hintaa on enemmän ja leveys on hieman yli 7 cm.Katso myös: