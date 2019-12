Samsung aloitti Android 10 -päivityksen jakelun Galaxy S10 -puhelimille

Mikäli ostit uuden-puhelimen Black Fridayn alennuksista tai jo paljon aikaisemmin, on sinulle saapunut nyt hyviä uutisia. Samsung julkaisi ensimmäisen beetapäivityksen Galaxy S10:lle lokakuun aikana , ja nyt pari kuukautta myöhemmin valmiin Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelu on alkanut Suomessaja-puhelimille.Android 10 tuo mukanaan muun muassa käyttöjärjestelmän laajuisen tumman tilan, parannellun elenavigoinnin ja paremman yksityisyyden hallinnan. Tietenkin Samsungin oma One UI -käyttöliittymä saa useita parannuksia One UI 2 -version myötä. One UI -ohjelmiston myötä Samsung keskittyy helpottamaan puhelimen käyttöä yhdellä kädellä tuomalla painikkeet enemmän näytön alareunaan.Android 10 -päivityksen saapumista eri laitteille voit seurata tästä Lue myös: