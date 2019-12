Samsung lyö hirviökamerapuhelimet laudalta – Galaxy S11:een tulossa 108 megapikselin kamera

Samsungin komponenttikehityksestä on kuultu kamerasensoriuutisia muutamaan otteeseen tämän vuoden aikana. Yhtiö on kertonut kehittäneensä niin 64 kuin peräti 108 megapikselin kennot älypuhelimiin. On ollut ehkä vain ajankysymys, koska nämä sensorit päätyvät Samsungin puhelimiin. Kiinalainen Xiaomi on jo paljastanut 108 megapikselin kennolla varustetun puhelimen.Bloombergin tietojen mukaan Samsung aikoisi lisätä 108 megapikselin kennon ensi keväänä julkaistavaan Galaxy S11 -puhelimeen. Pääkameran lisäksi puhelimeen on tulossa ultralaajakulmainen kamera sekä viisinkertaisella zoomauksella varustettu telekamera. Takapuolelta löytyy myös Galaxy Note 10 Plussasta tuttu-sensori, jonka avulla puhelin pystyy mittaamaan tarkasti etäisyyttä.Ajatuksena 108 megapikselin kamerassa ei todennäköisesti ole se, että sillä otetaan kuvia sensorin natiivitarkkuudella. Sen sijan pikseleiden informaatiota yhdistellään, jolloin lopputuloksena on laadukkaampia ja pienempiä kuvia.Samsung aikoo keväällä julkaista myös taittuvalla näytöllä varustetun simpukkamallisen Galaxy Fold -puhelimen.