Elisa avasi 5G-verkon Poriin

Elisa on avannut 5G-verkkonsa Porissa, minkä myötä operaattori 5G-verkko toimii jo 13 kunnan alueella. Toistaiseksi verkkojen peittoalueet ovat hyvin suppeita ja keskittyvän kunkin kunnan keskustoihin.



Porissa Elisan 5G-verkko kattaa ydinkeskustan alueen, ulottuen Kokemäenjoen rannasta Helsingintielle sekä Kuudesosasta Itätullin ja Kuninkaanhaan alueille. Porilaisille 5G on tuttu konsepti jo viime kesältä, sillä DNA pilotoi tuolloin omaa 5G-verkkoa SuomiAreenan yhteydessä.



Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Porin lisäksi Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen, Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Kouvolaan, Vaasaan ja Seinäjoelle. 5G-yhteyksiä tukevia laitteita Elisa on myynyt kesästä alkaen ja operaattorin valikoimista löytyy liittymiä, joiden datasiirtonopeudet ovat 300 Mbps, 600 Mbps ja 1 Gbps.

