Näillä ilmaisilla sovelluksilla voit säästää rahaa

Budjettisovellukset

Polttoaine

Ruoka

Hintavertailu

Vaikka Suomessa eletään parhaillaan talouden nousukautta pitkien lamavuosien jälkeen, niin tarve säästämiselle ei lopu koskaan – varsinkin kun tilastot osoittavat kotitalouksien velkaantuneen talouden kasvusta huolimatta. Verkosta ja sovelluskaupoista löytyy onneksi ilmaisia palveluita, joilla arjen säästöratkaisujen tekeminen on helppoa.Säästö alkaa ässällä ja se lähtee aina oman budjetin tekemisestä. Käytä siis hetki miettiäksesi paljonko tienaat ja mistä raha sinulle tulee. Sitten pohdit mihin sitä katoaa kuukauden aikana ja paljonko jäät plussalle tai miinukselle palkkapäivien välissä. Varsin yksinkertaiseen tehtävään riittää kyllä kynä ja paperi, mutta markkinoilta löytyy myös luvattoman paljon taloushallintasovelluksia.Mikäli sinulla on verkkopankkitunnukset ja pankin mobiilisovellus käytössä, niin todennäköisesti sieltä löytyy jokin automatisoitu budjettilaskuri, joka tulkitsee menojasi ja tulojasi tilitapahtumien kautta. Tälläinen ominaisuus löytyy esimerkiksi Nordea Walletista, mutta Osuuspankillakin on tarjota Pivo-niminen sovellus. Pankeista riippumatonta palvelua tarjoaa Takuusäätiö, joka on julkaissut netissä Penno-nimisen palvelun – mobiilisovellusta ei ole tiettävästi vielä saatavilla.Budjetin tarkoituksena on auttaa sinua hahmottaa se mihin sinun rahasi menevät, jolloin voit pohtia rehellisesti onko tilanteessa mitään järkeä: haluatko oikeasti käyttää niin paljon rahaa viihteeseen vai olisiko sille rahalle sellaista käyttöä, joka oikeasti hyödyttäisi sinua.Elämään liittyy moni pakollisia kuluja, joilta ei voi välttyä vaikka kuinka yrittäisi. Auton omistaminen tekee ison loven budjettiin vaikket ajaisi sillä kilometriäkään vuodessa. Polttoainekaan ei ole ilmaista, mutta isoja säästöjä voi tehdä tutkimalla missä lähialueen polttoaineasemilla bensa on halvinta. Tässä auttaa esimerkiksi Tankille.fi-sovellus (Android ja iPhone) , jonne sovelluksen käyttäjät voivat päivittää polttoaineen hintoja omatoimisesti – joukkoistamisessa on voimaa edelleen.Aktiivisessa käytössä Tankille.fi-sovellus auttaa myös selvittämään minä viikonpäivänä kannattaa käydä tankilla eli milloin bensa on todennäköisimmin halvinta.Polttoaineen lisäksi ruoka on yksi suurimmista arjen kulueristä. Isojen medioiden tekemien ostoskorivertailujen perusteella S-ryhmän ja Lidlin kaupoissa ruoka on yleisesti ottaen edullisinta. K-ryhmän kaupoissa keskitytään ehkä enemmän lisäarvoa tuoviin seikkoihin, kuten sijaintiin ja valikoiman laajuuteen, mikä sitten myös näkyy ostoskorien hinnoissa.K-ryhmä ja Lidl eivät julkaise tuotteiden hintoja verkossa tai mobiilissa kovin laajasti, minkä takia omien ruokaostosten hintatasoa voi yrittää hahmottaa S-ryhmän kauppojen hintatiedot sisältävällä Foodie.fi-sovelluksella ( Android iPhone ).Hävikkiruokakaupoista myös käydä katsomassa esimerkiksi kuivatuotteita, jotka eivät pilaannu kovin herkästi. Suomessa operoivia hävikkiruokanettikauppoja ovat MatSmart sekä FiksuRuoka.Lounasruokailu voi tehdä myös satasten loven budjettiin. ResQ Club toimii myös hävikkiruokaperiaatteen mukaisesti eli sieltä voi käydä etsimässä esimerkiksi noutamatta jääneitä ylimääräisiä ruoka-annoksia tavallista edullisempaan hintaan ( Android Isompia yksittäisiä hankintoja tehdessä ei kannata suunnata suinpäin kauppaan, vaan hintoja kannattaa ensin vertailla netissä ja vasta sen jälkeen tehdä päätös mistä kaupasta käyt hakemassa tuotteen. Hintojen vertailuun on olemassa useita erilaisia palveluita, kuten Hintaopas.fi . Sen kautta näet missä tuote on edullisin, mutta sen lisäksi tuotesivulla kerrotaan miten tuotteen hinta on muuttunut eri kaupoissa viime aikoina. Näin ollen et haksahda huijaustarjouksiin