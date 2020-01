Samsung korjaa lukuja – Galaxy Fold ei saavuttanut myyntitavoitetta

apulaistoimitusjohtaja on täsmentänyt yhtiön viestiä-puhelimien toimitusmääriin liittyen. Kohin mukaan taipuvia puhelimia myytiin viime vuoden aikana noin 400–500 tuhatta kappaletta.Samsungin strategiajohtaja Young Sohn aiheutti mediassa hämmennystä viime vuoden lopulla väittämällä uutistoimisto Yonhapille, että yhtiö olisi myynyt Galaxy Fold -puhelimia maailmanlaajuisesti miljoona kappaletta . Se olisi ollut kova saavutus 2000 dollaria maksavalle puhelimelle – liikevaihtoa se olisi tuonut vajaan myyntivuoden aikana peräti kaksi miljardia dollaria.Totuus on kuitenkin toinen eli myyntimäärät ovat puolta pienempiä. Samsungin oma tavoite on ollut 500 000 myytyä Galaxy Foldia, joten tavoitteeseen ei ehkä ihan päästy. Parempaan myyntisuoritukseen olisi ollut mahdollisuus, mikäli Samsung olisi onnistunut lanseeraamaan puhelimen jo huhtikuussa, kuten sen oli tarkoitus. Taipuva näyttö ei kuitenkaan kestänyt taivutusta, minkä takia puhelimen myyntiintuloa oli pakko lykätä.