Oppon näyttöyhteistyö paljastaa lisätietoja OnePlus 8:n "vuoden parhaan näytön" takaa

OnePlus on kertonut hiljattaisen näyttökonferenssin yhteydessä, että tulevan OnePlus-huippupuhelimen näyttö tulee olemaan "vuoden paras" Nyt myös älypuhelinyhtiö Oppo on kertonut uusista kuvioista näyttöjen suhteen. "Mitä yhteistä näillä kahdella kiinalaisyhtiön näyttöpanostuksella on?", kuulen kysyttävän.Palaset loksahtelevat kohdilleen, kun tiedossa on, että yhtiöt ovat erittäin läheistä sukua. Oppo itseasiassa omistaa ison osan OnePlussaa ja OnePlus käyttää Oppon tuotantoketjua. Yhtiöt myös jakavat usein ominaisuuksia, kuten vaikkapa OnePlus Dash-lataus vrt. Oppo VOOC-lataus.Niinpä Oppon ollessa kyseessä on todennäköisesti juurikin se teknologia, jota OnePlus kehui omassa tapahtumassaan.Oppon tiedotteesta paljastuu, että kyseessä on yhteistyö Pixelworks-nimisen näyttöyhtiön kanssa. Yhtiö kertoo, että tarkoituksena on luoda entistä paremman luokan näyttöjä, jotka tarjoavat nopeamman virkistystaajuuden ja paremman kuvanlaadun.Oppon ja Pixelworksin mukaan ensimmäistä laitetta, kuten myös OnePlussan tulevaa huippupuhelinta, odotetaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.Itseasiassa Oppo puhuukin tiedotteessa "Oppo Groupin yhtiöistä", joihin saattaa hyvinkin kuulua juuri OnePlus, vaikkei tätä ilmaisua käytetä yhtiöstä yleensä.Pixelworks on yhdysvaltalaisyhtiö, jonka repertuaarista löytyy puolijohde- ja softaratkaisuja aina elokuvateattereista älypuhelimiin. Älypuhelimissa yhteistyötä on tehty muun muassa HMD Globalin kanssa Nokia 7.2 -puhelimen yhteydessä.Oppon ja OnePlussan tulevista huippumalleista voidaan siis odottaa tänä vuonna erittäin korkeatasoisia 120 hertsin kosketusnäyttöjä.