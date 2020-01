Kiinalaisyhtiö pistää OnePlussan "vuoden parhasta näyttöä" paremmaksi

Viimeisten muutaman vuoden aikana huippusuosioon noussut älypuhelinvalmistaja OnePlus kertoi aiemmin tuovansa tulevaan huippupuhelimeensa näytön, joka nostaa sekä virkistystaajuuden että laadun uudelle tasolle.Yhtiön mukaan tämä tulee olemaan vuoden 2020 paras näyttö. Se tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden edeltäjän jo mukavaan 90 hertsiin nähden. Sisaryhtiö Oppo on paljastanut , että taustalla on Pixelworks-yhtiö, jonka avustuksella kuvanlaatu paranee myös entisestään.Kilpailijat eivät kuitenkaan ole jäämässä lepäämään laakereilla, vaan muun muassa ZTE on ilmoittanut omista huipputason näytöistä tulevissa puhelimissa. ZTE:n Nubia-brändiin on tulossa vielä OnePlussaa nopeampi näyttö.Nubia-pomo Ni Fei on vahvistanut kuvakaappauksen kanssa, että tulevaan pelipuhelimeen tulee 144 hertsin näyttö. Tämä vastaa virkistystaajuudelta varsin laajalti käytettyjä PC-pelinäyttöjä.Red Magic -sarjan pelipuhelimen hertsejä voi säätää 60, 90 120 ja 144 hertsin välillä. Lisäksi laite tulee tukemaan 5G-yhteyksiä.OnePlussan ja Nubian lisäksi 120 hertsin näyttöjä odotetaan muun muassa Samsungilta uusien S20-mallien myötä – kenties tosin vain huippumalli S20 Ultrassa. Nähtäväksi jää kuinka Asus vastaa haasteeseen, sillä ROG Phone 2:ssa oli jo viime vuonna 120 hertsin näyttö.