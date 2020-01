Huawein P40 Prossa on peräti seitsemän kameraa – Lupaa isoa zoom-aluetta

Tänä keväänä julkaistavaei jätä ketään kylmäksi ainakaan kameroiden määrän takia. Evan Blassin julkaiseman kuvan perusteella puhelimeen olisi tulossa peräti seitsemän kamerasensoria.Sensoreista viisi sijoittuu puhelimen takapuolelle ja loput kaksi etupuolelle. Tuttuun tyyliin kamerat on varustettu Leican brändillä ja kameramoduuliin lisättyjen merkintöjen perusteella kameran polttovälialue olisi 18–240 millimetriä, mikä tarkoittaa noin 13-kertaista zoomausta. Jää nähtäväksi mikä osa zoomauksesta on ohjelmistollisesti toteutettua ja mikä on todellista optista zoomausta.Nykyajalle ominaiseen tapaan puhelimessa ei ole lainkaan 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää. Lataus ja tiedonsiirto tapahtuu USB-C-porttia pitkin. Mikäli Mate 30 -mallistosta alkanut linja jatkuu, ei P40:ssä ole Googlen sovelluksia esiasennettuna. Aikaisemmat P-sarjan puhelimet on julkistu maaliskuussa, joten oletettavasti näin tehdään myös P40:n kohdalla.