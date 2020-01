Motorola Razr tekee taas paluun – Simpukkapuhelimessa on taittuva näyttö

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Motorola Razr -mallisto on noussut Yhdysvalloissa samanlaiseen kulttimaineeseen kuin Nokia 3310 on Suomessa. Siksi uuden Motorola Razr -puhelimen lanseeraus on maassa iso uutinen.



Vielä isommaksi uutiseksi lanseerauksen tekee se, että uudessa simpukkamallisessa Razrissa on 6,2 tuuman taittuvanäyttö, joka kattaa sekä ylä- että alakannen. Yläkannessa on lisäksi 2,7 tuuman näyttö, josta voi vilkaista nopeasti esimerkiksi ilmoitukset. Näytön taittumissuunta on siis eri kuin vaikkapa Mate X:ssä tai Galaxy Foldissa. Huhujen mukaan Samsung olisi myös julkaisemassa taittuvanäyttöisen simpukkapuhelimen lähiaikoina.



Hintaa puhelimella on muhkeat 1499 dollaria ja se tulee myyntiin 6. helmikuuta. Ennakkomyynti alkaa vuorostaan 26. tammikuuta.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.