Androidin perustajan puhelinyhtiö lopettaa toimintansa

Alun perin Andy Rubinin kehittämästä Androidista muodostui todellinen menestystarinahoteissa, mutta Rubinin toisesta yrityshankkeesta ei tullut samanlaista raketti. Vuonna 2015 perustettu Essential Products on nimittäin lopettanut toimintansa.Essential Products julkaisi ensimmäisten joukossa vuonna 2017 puhelimen , jonka näyttö kietoutuu etukameran ympärille. Tästä muotoiluillisesta ratkaisusta on sittemmin tullut valtavirtaa lippulaivapuhelimissa, mutta Essentialin puhelinmyynnissä edelläkävijyys ei näkynyt. Osasyy epäonneen on Essentialin omassa kompuroinnissa, puhelinta ei saatu nimittäin myyntiin luvatussa aikataulussa ja kiinnostuneet asiakkaat joutuivat odottamaan liiankin kauan – johtajatkin hävisivät yhtiöstä ennen kuin laite saatiin markkinoille Sittemmin Essentialin sisällä kehitettiin uusi visionäärisiä laitteita. Rubin halusi yhdessä vaiheessa julkaista puhelimen, joka osaisi ennakoida lähes kaikkea käyttäjän tekemisiä. Puhelin voisi esimerkiksi vastata viesteihin automaattisesti. Essential kertoo jäähyväisviestissään kehittäneensä uuden älypuhelimen, mutta se jää tyystin julkisematta, koska yhtiö ei näe mitään kunnollista tapaa sen saattamiseksi markkinoille.