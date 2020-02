MWC-messut on peruttu – Koronavirus loi liian suuren uhan

:n ja:n aloittama lumivyöry alkoi kasvaa tämän viikon aikana yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Kyse oli tietysti maailman suurimmilta puhelinalan messuilta pois jättäytymisestä. Osallistumisensa perui lopulta niin moni ja niin isoja yhtiöitä, että messujärjestäjä GSMA päätti perua kokonaan helmikuun lopulle ajoitetut messut.GSMA:n mukaan koronaviruksen leviämisuhka on liian suuri, minkä vuoksi se ei halua olla synnyttämässä ylimääräistä riskiä taudin leviämiselle Kiinan ulkopuolelle. Vielä viime viikolla GSMA oli järjestämässä messuja, mutta kielsi Hubein maakunnasta kotoisin olevia tulemasta messuille. Lisäksi Kiinan vierailu ei saisi olla 14 vuorokautta tuoreempi. GSMA oli myös järjestämässä kuumemittausta messujen ajaksi.Ilmeisesti yhteistyökumppaneiden pako oli sen verran suurta, että MWC-messuista oli tulossa joka tapauksessa hyvin hiljaiset bileet. Siksi oli ehkä jopa parempi vain perua messut suoralta käsin. MWC-messujen peruminen on iso menetys Barcelonalle, joka on hyötynyt messuista ehkä jopa 500 miljoonan euron verran.