LG:ltä kolme K-sarjan puhelinta - Kaikissa neljä takakameraa, 6,5 tuuman näyttö ja 4000 mAh akku

on julkaissut vuoden 2020 K-sarjaan yhteensä kolme puhelinta. Nämä ovat nimeltäänja. Suomessa näitä puhelimia ei tulla näkemään, sillä Suomi ei kuulu LG:n suunnitelmissa tärkeisiin maihin. Euroopassa puhelimet tulevat saataville valikoiduille markkinoille. Tarkkoja hintatietoja ei paljastettu, mutta puhelimet tulevat sijoittumaan edullisempaan hintaluokkaan.Nämä kolme puhelinta sisältävät keskenään hyvin samanlaisia ominaisuuksia. Kaikissa puhelimissa on neljä takakameraa, 6,5 tuuman näyttö ja 4000 mAh akku. Tekniset toteutukset kuitenkin eroavat toisistaan.LG K61:n 48 megapikselin pääkameran tukena ovat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera ja 5 megapikselin syvyyskamera. K51S tarjoaa 32 megapikselin pääkameran lisäksi 5 megapikselin ultralaajakulmakameran, 2 megapikselin makrokameran ja 2 megapikselin syvyyskameran. K41S:n pääkameran tarkkuus on pudotettu 13 megapikseliin, mutta muut ovat samat kuin K51S -puhelimessa. Etupuolella K61 tarjoaa 16 megapikselin kameran, K51S 13 megapikselin kameran ja K41S 8 megapikselin kameran.Näytön osalta jokaisesta löytyy 6,5 tuuman näyttö. K61:n näytön resoluutio yltää Full HD+ -tasolle, kun kahden muun resoluutio on jätetty HD+ -tasolle. Etukamera sijaitsee reikänä yläkulmassa K61 ja K51S -puhelimissa, kun taas K41S:n näytössä on pieni lovi kameraa varten.Kaikki kolme mallia ovat läpäisseet MIL-STD 810G -kestävyystestit, jonka lisäksi kaikissa on sormenjälkilukija, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C ja tuki jopa 2 teratavun muistikortille. Kolmikon paras malli eli K61 tarjoaa 4 gigatavua keskusmuistia ja 64GB/128GB sisäistä tallennustilaa. Sisäinen tallennustila yltää K51S:n kohdalla 64 gigatavuun ja K41S:n kohdalla joutuu tyytymään vain 32 gigatavuun. Molemmissa on 3 gigatavua keskusmuistia.