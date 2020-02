Tuomari hylkäsi Huawein kanteen Yhdysvaltain laitekiellosta

Yhdysvaltojen toukokuussa 2019 virallistama Huawei-panna on laittanut kiinalaisvalmistajan tukalaan paikkaan. Vaikka kieltoa on lykätty jatkuvasti, viimeksi muutama päivä sitten, niin Huawei on samaan aikaan taistellut sen oikeutusta vastaan toisaalla.Yksi tavoista oli kanne toisen yritykseen kohdistuneen kiellon perustulainvastaisuudest a, josta Huawei tiedotti kaksi viikkoa kiellon julkistamisesta, toukokuun 2019 lopulla.Huawei haastoi Yhdysvaltain hallinnon oikeuteen vedoten perustuslain rikkomiseen yhtiöön kohdistuneen National Defense Authorization Act -kiellon kohdalla. Kyseessä on 2018 Trumpin hallinnon käyttöönottama laki, joka kieltää liittovaltiota ja sen urakoitsijoita ostamasta ZTE:n tai Huawein laitteita.Nyt noin 9 kuukautta myöhemmin liittovaltion tuomari on hylännyt kyseisen kanteen . Itä-Teksasin piirikunnan tuomari Amos Mazzantin mukaan Huawein syytteillä ei ollut minkäänlaista pohjaa.Kanne kaatui niinkin yksinkertaiseen kohtaan kuin että yrityksillä ei ole perustuslain takaamaa oikeutta tehdä bisnestä liittovaltion kanssa. Kyseessä on Maazantin mukaan etuoikeus, jota tässä tapauksessa ei ole Huaweille annettu.Yhdysvalloissa ei tulla näkemään Huawein 5G-verkkolaitteita ja liittovaltion käytössä laitteet ovat taatusti kielletty. Yhdysvaltain painostus muita maita kohtaan ei kuitenkaan ole ollut järin tehokasta, sillä EU:ssa ja Briteissä kieltoa ei otettu käyttöön