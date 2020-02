Sony julkaisi Xperia 1 II lippulaivamallin sekä vedenkestävän Xperia 10 II puhelimen keskitason hintaluokkaan

Xperia 1 II

Xperia 10 II

on julkaissut vuoden 2020 lippulaivamallinsa, joka kantaa nimeä. Tämä puhelin on suora jatkaja Xperia 1 -mallille. Jatkoa sai myös keskitason Xperia 10, jonka seuraaja on nimeltään. Xperia 1 II hintaa ei vielä paljastettu, mutta puhelin tulee saataville Suomessa kesäkuussa. Xperia 10 II:n hinta on 369 euroa ja se tulee saataville huhtikuun loppuun mennessä. Näiden kahden puhelimen lisäksi Sony julkaisi myös Xperia L4:n , jonka hinta on 199 euroa ja tulee saataville myös huhtikuun loppuun mennessä.OLED -näytön koko 6,5 tuumaa ja sen resoluutio yltää 4K-tasolle (3840 x 1644). Sama resoluutio nähtiin jo edeltäjämallissa . Näytössä on myös 21:9 -kuvasuhde, joka alkaa olla tuttua Sonyn puhelimista.Suorituskyvystä vastaa tämän hetken tehokkain Qualcommin piiri eli Snapdragon 865, joka tukee 5G-yhteyksiä alle 6 gigahertsin taajuuksilla. Keskusmuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua, jota voi lisätä muistikortin avulla jopa yhteen teratavuun asti. Laitteessa on myös 4000 mAh akku, jota voi ladata langattomasti tai langallisesti. Langallisesti akun saa puolilleen 30 minuutissa erikseen ostettavalla 21W PD-laturilla. Sony parantaa akunkestoa muun muassa tekoälyllä varustetun Battery Caren avulla, joka mukautuu käyttäjän rutiineihin.Kameroiden osalta on tarjolla 12 megapikselin pääkamera, jossa käytetään Zeiss-optiikkaa (F1.7, 82°). Pääkameran vierellä on 3x optisella zoomilla varustettu 12 megapikselin telekamera (F2.4, 34°) ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 124°). Lisäksi puhelimessa on 3D iToF-sensori. Xperia 1 II on maailman ensimmäinen älypuhelin, jossa on 20fps AF/AE -seurantaominaisuus sekä jopa 60 kertaa sekunnissa laskeva tarkennustoiminto. Lisäksi kameralla saa tallennettua kuvia RAW-kuvausmuodossa. Pääkamerassa ja telekamerassa on myös optinen kuvanvakain. Edessä on 8 megapikselin etukamera (F2.0, 84°).Sony panostaa myös ääneen tarjoten eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet sekä 3.5 mm:n kuulokeliitännän. Puhelimen muihin ominaisuuksiin kuuluvat sormenjälkilukija, Bluetooth 5.1 ja NFC. Mitoiltaan puhelin on 166 x 72 x 7,9 mm ja sen paino on 181 grammaa. Tämä kaikki on molemmilta puolin päällystetty Corning Gorilla Glass 6 -lasilla IP65/68 -vedenkestävään rakenteeseen. Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettu puhelin tulee saataville Suomessa kesäkuussa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Xperia 10 II on mielenkiintoinen keskitason hintaluokan puhelin koon puolesta. Puhelimessa on 6,0 tuuman Full HD+ (2520 x 1080) OLED -näyttö 21:9 -kuvasuhteella. Puhelimen mitat ovat 157 x 69 x 8,2 mm ja painoa on vain 151 grammaa. Xperia 10 II on myös päällystetty Gorilla Glass 6 -lasilla ja se on vedenkestävä IP65/68 -luokituksen mukaisesti.Kuvaamisen mahdollistavat kolme takakameraa. Pääkameran tarkkuus on 12 megapikseliä (F2.0, 77°), jonka vierellä ovat 8 megapikselin telekamera (F2.4, 45°) ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 120°). Edessä on myös 8 megapikselin kamera (F2.0, 84°).Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, jonka kaveri on 4 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa (muistikorttipaikka jopa 1 teratavu). Puhelimeen on saatu mahtumaan 3600 mAh akku.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat sormenjälkitunnistin, Bluetooth 5.0, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja Android 10 -käyttöjärjestelmä.Xperia 10 II tulee saataville huhtikuun loppuun mennessä 369 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.Lisätietoa puhelimesta saa tästä