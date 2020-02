Sony Xperia L4 tuo 21:9 -kuvasuhteen näytön edulliseen hintaluokkaan

on julkaissut-älypuhelimen, jonka merkittävin ominaisuus on 21:9 -kuvasuhteen näyttö edullisemman hintaluokan puhelimessa. Tarkkaa hintaa ei kuitenkaan paljastettu vielä. Todennäköisesti hinta on noin 200 euroa muiden Xperia L-sarjan puhelimien tapaan.Sony Xperia L4 on varustettu 6,2 tuuman HD+ (1680 x 720) LCD -näytöllä, jonka kuvasuhde on 21:9. Sony käyttää vastaavaa kuvasuhdetta myös Xperia 1 Xperia 5 , Xperia 10 ja Xperia 10 Plus -puhelimissa. Näyttö on siis korkeampi mutta kapeampi moniin muihin puhelimiin verratessa. 21:9-kuvasuhteen näyttö tekee esimerkiksi netin ja sosiaalisen median selaamisesta helpompaa, sillä pystysuunnassa sisältöä mahtuu näytölle kerralla enemmän. Puhelimen mitat ovat 159 x 71 x 8.7mm ja painoa on 178 grammaa. Leveyden puolesta puhelimen pitäisi sopia hyvin yhdellä kädellä käyttämiseen.Sony Xperia L4 on ensimmäinen Xperia L -sarjan malli, jossa on kolme takakameraa. Pääkamerana toimii 13 megapikselin sensori (F2.0, 1/3", 76°), jonka vierellä on 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 1/5", 117°) ja 2 megapikselin syvyyskamera (F2.4, 1/5"). Näytön yläreunan näyttölovessa on 8 megapikselin etukamera (F2.0, 1/4", 78°).Suorituskyvystä vastaa Mediatekin Helio P22, jota käytetään myös Xperia L3 -puhelimessa. Keskusmuistia on 3 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, jota voi lisätä 512 gigatavuun muistikortilla. Akulla on kokoa 3580 mAh verran ja se tukee pikalatausta USB-C -liitännän kautta.Xperia L4:n muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.0, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja sormenjälkilukija. Sony Xperia L4:n tuotesivulla kerrotaan käyttöjärjestelmän edelleen olevan vanhempi Android 9 Pie. Toisaalta puhelin tulee saataville myöhemmin kevään aikana, joten toivottavasti Sony saa tähän mennessä Android 10 -päivityksen tuotua puhelimelle. Puhelimen värivaihtoehdot ovat musta ja sininen.