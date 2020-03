Apple hidastaa vanhoja iPhone-malleja? Suostui sovittelemaan kanteen rahalla

on sovitellut Yhdysvalloissa nostetun joukkokanteen, jossa yhtiötä syytettiin vanhojen iPhone-puhelimien tahallisesta hidastamisesta. Apple sopii kanteen maksamalla noin 500 miljoonan dollarin vahingonkorvauksen, mikä olisi noin 25 dollaria per iPhone.Vaikka Apple sovitteleekin kanteen, ei yhtiö suostu myöntämään toimineensa millään tavoin tahallisesti. Apple on selittänyt puhelimien hidastumista ohjelmistojen vaatiman laskentatehon kasvulla, mutta sen lisäksi akkujen suorituskyky laskee, jolloin järjestelmän toimintavarmuuden takaamiseksi Apple on päättänyt laskea laitteiston suorituskykyä. Applen mukaan yhtiö sovittelee kanteen asianajokulujen minimoimiseksi.Kanteen mukaan Apple yritti tietoisesti hidastutta vanhoja iPhoneja ohjelmistopäivityksillä jotta kuluttajat saataisiin päivittämään uudempaan malliversioon.Oikeusjutun piiriin kuuluvat iPhone 6-, 6 Plus-, 6s-, 6s Plus-, 7-, 7 Plus- ja SE-mallit, joissa oli asennettu iOS 10.2.1 tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Kanne käsittää myös iPhone 7- ja 7 Plus -puhelimet, joihin oli asennettu iOS 11.2 tai uudempi 27. joulukuuta 2017 mennessä.