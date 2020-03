Samsungilta ohjelmistopäivityksiä Galaxy Note 10:lle

Samsung on aloittanut uuden päivityksen jakelun viime vuoden Note-älypuhelimille. Sekä Galaxy Note 10 että Galaxy Note 10+ saivat hiljattain päivityksen, jossa tulee parannuksia pariin ominaisuuteen, ja nyt saataville tulevat myös uudet Androidin tietoturvapäivitykset.Kaksikko saa uusimmassa päivityksessä maaliskuun 2020 Androidin tietoturvapäivitykset, kertoo SamMobile Tietoturvapäivitykset korjaavat ongelman, jossa haittasovellukset pystyivät ohittamaan Androidin suojat ja ottamaan haltuun muiden sovellusten tietoja. Lisäksi Samsung on korjannut 25 oman ohjelmiston ongelmaa.Aiemmin julkaistu päivitys, jonka versionumero on N97xFXXU2BTB5, puolestaan tuo parannuksia kasvojentunnistukseen sekä koko näytön eleohjaukseen. Samsung ei tarkenna tämän enempää millaisista parannuksista on kyse.Molemmat päivitykset pitäisi saapua puhelimeen automaattisesti, mutta niitä voi hakea myös asetuksien ohjelmistopäivitys-osiosta.