WhatsAppin tumma teema on vihdoin täällä – Näin saat sen päälle

Pitkä kehitystyö on vihdoin päättynyt WhatsAppin tumman teeman osalta, sillä pikaviestipalvelu on vihdoin julkaissut sovelluksiinsa tumman värimaailman. Dark Mode on saatavilla niin iOS:lle kuin Androidillekin.Dark Moden kehityksestä tihkui tietoja jo vuoden 2018 syksyllä , joten toimintoa on odotettu kuin Kuuta nousevaa. Odotus on ehkä ollut jopa niin pitkä, että jotkut ovat voineet luopua jo toivosta.Tumman teeman perusajatuksena on vähentää silmiin kohdistuvaa rasitusta, kun näytön lähettämää valkoisen valon määrää rajoitetaan. Toiminnolla on OLED-näyttöisten puhelimien omistajien kannalta toinenkin hyvä puoli: se vähentää näytön taustavalon tarvetta eli akunkesto paranee. Tumma teema aktivoituu automaattisesti jos sama ominaisuus on päällä iOS 13:ssa tai Android 10:ssä järjestelmätasolla.Vanhemmissa käyttöjärjestelmäversioissa tumman teeman voi käydä kytkemässä päälle asetuksista. Muista kuitenkin ensin ladata WhatsAppin uusin versio App Storesta tai Google Playstä.