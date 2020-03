MobilePaylla voi nyt maksaa kaikissa K-ruokakaupoissa

Mobiilimaksaminen on yleistynyt Suomessa hurjaa vauhtia. Paytrailin tietojen mukaan mobiilimaksaminen on ohittanut pöytäkoneilla tehtävät maksut vuoden 2019 lopulla. Syy tähän kasvuun löytyy mobiilimaksutapojen yleistymisestä. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on MobilePay.MobilePay yleistyykin Suomessa entisestään, sillä MobilePay-mobiilimaksusovelluksella voi nyt maksaa kaikissa noin 1200 K-ruokakaupassa."Digipalveluilla on keskeinen rooli asiakkaidemme arjen helpottamisessa. MobilePay on hyvä esimerkki siitä, miten digitaalisuus asettuu saumattomasti osaksi kivijalkakauppaa: ostokset voi maksaa puhelimen näytön pyyhkäisyllä vaikka niitä pakatessa ja halutessa Plussa-edut kirjautuvat automaattisesti mukaan", kehitysjohtaja Juha Andelin K-ryhmästä toteaa.K-ryhmän muista kaupoista MobilePay on jo käytössä Intersportin, Budgetsportin ja The Athlete´s Footin verkkokaupoissa. K-ryhmän lisäksi MobilePay-sovelluksella voi maksaa S-ryhmän lähes tuhannessa päivittäistavarakaupassa ympäri Suomen. Näiden myötä maksutapa käy nyt valtaosassa Suomen päivittäistavarakauppoja."Olemme iloisia siitä, että MobilePayn käyttäjät voivat maksaa sovelluksella yhä useammassa maksupaikassa. Nyt kun kaikki K-ryhmän ruokakaupat ovat liittyneet mukaan käyttöpaikkaverkostoon, MobilePay käy maksuvälineenä jo lähes 80 prosentissa Suomen päivittäistavarakaupoista, toteaa Noona Puusniekka, MobilePay Finlandin vt. toimitusjohtaja.MobilePaylla on Suomessa tällä hetkellä lähes 1,3 miljoonaa käyttäjää. Sovelluksen avulla tehtiin vuonna 2019 yli 21 miljoonaa transaktiota, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 123 %. Lisäksi vuoden 2019 aikana palvelulla siirrettiin yli 620 miljoonaa euroa.Lue myös: