Samsungin edullinen puhelin sai jatkoa - Galaxy A11 -puhelimessa on 4000 mAh akku, kolme takakameraa ja 6,4 tuuman näyttö

on julkaissut hiljaisesti Galaxy A11 -puhelimen, joka on jatkoa edulliselle Galaxy A10 -puhelimelle. Galaxy A11:n hintaa tai saatavuutta ei paljastettu, mutta sen hinta todennäköisesti osuu 149 euron tuntumaan.Galaxy A11 mitat ovat 161.4 x 76.3 x 8.0 mm ja puhelimen paino on 177 grammaa. Puhelimen rakenne on muovia. Mitoiltaan Galaxy A11 on suurempi kuin Galaxy A10. Myös näytön koko on kasvanut 6.4 tuumaan, kun edeltäjässä on 6.2 tuuman näyttö. LCD Infinity-O -näytön resoluutio on HD+ -tasolla (1560 x 720). Infinity-O viittaa kamerareikään, jossa on 8 megapikselin etukamera (F2.0).Taakse on laitettu kolme kameraa. Pääkamerassa on 13 megapikseliä F1.8-aukolla ja tämän viereltä löytyvät 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (F2.4).Puhelimen takaosasta löytyy myös sormenjälkilukija, jonka lisäksi etukamera tukee myös kasvojentunnistusta. Kuvien perusteella puhelimessa on myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Suorituskyvystä vastaa kahdeksanytiminen suoritin (1.8 GHz) ja tämän parina löytyy 2 tai 3 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua, jota voi lisätä maksimissaan 512 gigatavun muistikortilla. Kasvaneen koon myötä sisälle on saatu mahtumaan 4000 mAh akku (Galaxy A10:ssä 3400 mAh), jota voi ladata 15 watin pikalatauksella. Käyttöjärjestelmänä toimii todennäköisesti Android 10, jonka päällä pyörii One UI 2 -käyttöliittymä.Puhelimen virallista hintaa tai saatavuutta ei tiedetä. Puhelimen värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen, sininen ja punainen.