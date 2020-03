HMD Global julkaisi neljä puhelinta: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 ja Nokia 5310

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.3

Nokia 1.3

Nokia 1.3 comes with latest Android 10 Go and we guarantee 2 upgrades on top. Thanks to the awesome team at @Google, it's also the first product to launch with Google's Camera Go! Check out this clip to learn more about the benefits! 👇#nokiamobile #android #nokia1dot3 https://t.co/ygXqjwjarh — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 19, 2020

Nokia-puhelimista vastaaon julkaissut uusia puhelimia neljä kappaletta, joiden joukkoon kuuluu ensimmäinen Nokia 5G-puhelin. Nämä uutuudet alkavat saapua kauppoihin kevään aikana.Lisäksi HMD Global esitteli HMD Connect globaalin data roaming -palvelun, joka mahdollistaa vaivattomat verkkovierailut maailmanlaajuisesti edullisesti.Nokia 8.3 5G on näistä puhelimista tehokkain. Se on myös ensimmäinen Nokian puhelin 5G-yhteyksillä (standalone ja non-standalone). Nokia 8.3 5G tulee saataville maailmanlaajuisesti kesällä 599 euron (6GB / 64GB) ja 649 euron hinnoilla (8GB / 128GB).Puhelimen edestä löytyy 6,81 tuuman Full HD+ PureDisplay -näyttö, jonka kuvasuhde on 20:9. Näytön vasemmassa yläreunassa on reikä, jossa sijaitsee 24 megapikselin etukamera. Näytön reunat ovat kohtuullisen kapeat, mutta alareunassa on isompi kaistale Nokia-logolla varustettuna.Suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri, joka mahdollistaa myös puhelimen 5G-yhteydet. Piirin parina on 6 tai 8 gigatavua LPDDR4X -keskusmuistia ja 64 gigatavua tai 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi laajentaa muistikortilla. Laiteen sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee 18 watin latausta."Olemme ylpeitä saadessamme kehittää ainutlaatuisia laitteitamme kumppaniemme kanssa. Qualcomm® Snapdragon™ 765G -modulaarirakenteen avulla olemme luoneet täysin globaalin 5G Nokia-älypuhelimen. Qualcomm 5G on ratkaisu, joka mahdollistaa yli 40 eri RF-komponentin tiivistämisen yhteen moduuliin. Se myös tarjoaa suurimman määrän 5G New Radio -taajuuksia 600 hertsistä jopa 3,8 gigahertsiin", kertoo Juho Sarvikas, HMD Globalin tuotejohtaja."Olemme iloisia päästessämme tukemaan HMD Globalia ensimmäisen 5G-laitteen lanseerauksessa. Kyseessä on yksi ensimmäisistä kaupallisista julkistuksista, jotka perustuvat Qualcomm ®Snapdragon™ 765G -modulaarirakenteeseen. Kehitimme ratkaisun tuodaksemme 5G-kokemuksen kaikkien saataville. Ratkaisu perustuu maailman ensimmäisenä lanseerattuun mobiilialustaan, jossa on integroitu 5G ja edistyksellinen 5G-moduuli. Modulaariratkaisujen ansiosta 5G Nokia-laitteet tulevat olemaan täydellinen yhdistelmä virtaviivaista designia ja uskomatonta suorituskykyä", sanoo Cristiano Amon, presidentti, Qualcomm.Nokia 8.3 5G:n käyttöjärjestelmänä toimii Android 10 ja se kuuluu Googlen Android One -ohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että Nokia 8.3 5G tulee saamaan vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Suomalaisista juuristaan ja arktisesta taivaasta inspiraation saaneeseen Polar Night -väriseen takakanteen on laitettu yhteensä neljä kameraa. ZEISS-optiikalla varustettuun kameraryppääseen kuuluuvat 64 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin syvyyskamera ja 2 megapikselin makrokamera. Kameroiden kerrotaan soveltuvan erityisen hyvin kuvaamiseen pimeällä. Videon osalta pystyy kuvaamaan 4K-videota.Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.0, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Google Assistant -painike ja sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike kyljessä. Puhelimen mitat ovat 171.90 x 78.56 x 8.99 mm ja sen paino on 220 grammaa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Nokia 5.3:n hinnaksi kerrotaan 189 euroa ja se tulee saataville maailmanlaajuisesti huhtikuusta alkaen. Värivaihtoehtoina ovat syaani, hiekanruskea ja hiilenharmaa.Myös tästä puhelimesta löytyy neljä takakameraa. 13 megapikselin pääkameran (f/1.8) lisäksi löytyy 2 megapikselin syvyyskamera, 5 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.6.55 tuuman 20:9 -kuvasuhteen HD+ -näytön loveen on laitettu 8 megapikselin etukamera (f/2.0). Alareunaan on myös jätetty hieman enemmän reunaa ja siitä löytyy Nokia-logo.Puhelimen mitat ovat 164.3 x 76.6 x 8.5 mm ja painoa on 185 grammaa. Sisälle on saatu mahtumaan 4000 mAh akku, joka tukee 10 W latausta. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 655 -piiri, jonka parina on 3/4/6 gigatavua keskusmuistia ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua muistikorttipaikan kera (jopa 512 gigatavua).Muihin ominaisuuksiin kuuluvat takakannen sormenjälkilukija, 3.5 mm:n kuulokeliitin, Bluetooth 4.2 ja USB-C -portti. Nokia 5.3 kuuluu myös Android One -ohjelmaan ja se tulee Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Nokia 1.3 suositushinta on vain 95 euroa. Se tulee saataville maailmanlaajuisesti huhtikuusta alkaen ja sen värivaihtoehdot ovat syaani, hiekanruskea ja hiilenharmaa.Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii kevyempi version Android 10:stä eli Go edition . Tämän myötä puhelimen Google-sovellukset kevyempiä ja kooltaan pienempiä. Google kertoi, että Android Go editionilla on jo yli 100 miljoonaa aktiivista käyttäjään ja tämän myötä Google julkaisi kevyen Camera Go -kamerasovelluksen, joka tulee myös Nokia 1.3 -puhelimeen. Puhelimen luvataan saavan päivityksen Android 11 Go edition -käyttöjärjestelmään.







Edullisen hinnan myötä puhelimessa on vain 1 gigatavu keskusmuistia, Qualcomm QM215 -järjestelmäpiiri ja 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla.



Näytön koko on 5.71 tuumaa 19:9 -kuvasuhteella ja sen resoluutio yltää HD+ -tasolle. Näytön yläreunassa on lovi, jossa sijaitsee 5 megapikselin etukamera. Takaa löytyy 8 megapikselin kamera. Laitteen sisältä löytyy irrotettava 3000 mAh akku, joka tukee 5W latausta Micro-USB -liitännän kautta. Laitteessa on myös kuulokeliitäntä, Bluetooth 4.2 ja yksi mikrofoni. Mitat ovat 147.3 x 71.2 x 9.35 mm ja painoa löytyy 155 grammaa.



Lisätietoa puhelimesta saa tästä.









Nokia 5310

HMD Connect

Näiden kolmen puhelimen lisäksi esiteltiin Originals-tuoteperheen Nokia 5310 -peruspuhelin, joka tuo alkuperäisen Nokia 3310 Xpress Musicin uudelle aikakaudelle. Puhelimessa on eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet, joiden kautta voi kuunnella MP3-soittimella toistettavia kappaleita.Puhelimen mitat ovat 123.7 x 52.4 x 13.1 mm ja painoa on 88.2 grammaa. Puhelimen edessä on 2.4" QVGA -näyttö sekä näppäimistö. Sisällä on 1200 mAh irrotettava akku, jonka avulla puhelin pysyy valmiustilassa jopa viikkoja. Käyttöjärjestelmänä toimii Series 30+.Nokia 5310 tulee saataville maaliskuussa 39 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat valkopunainen ja mustapunainen.Lisätietoja puhelimesta saa tästä HMD Global astuu uuteen aikakauteen HMD Connect globaalin data roaming -palvelun kanssa. HMD Connect mahdollistaa vaivattomat verkkovierailut maailmanlaajuisesti. Käyttäjä maksaa vain käyttämästään datasta, jota voi vaivattomasti ostaa lisää aina tarpeen vaatiessa. Palvelu luo automaattisesti suojatun yhteyden edullisesti ja helposti.Palvelu toimii tällä hetkellä yli 120 maassa maailmanlaajuisesti. Yhteistyössä Greenwaven ja paikallisten operaattoreiden kanssa HMD Global laajentaa palvelun kattavuutta myös tulevaisuudessa."Jaamme HMD Globalin kanssa vision älykkäistä ja edullisista puhelinyhteyksistä kaikkialla maailmassa, ja AXON GlobalNet Platformin avulla voimme tarjota edullisia sekä turvallisia yhteyksiä käyttäjillemme. Odotamme innolla uusien innovaatioiden luomista, kun katsomme tulevaisuuteen yhdessä HMD Globalin kanssa", kertoo Martin Manniche, toimitusjohtaja, Greenwave Systems.Palvelun saa ladattu puhelimelle Google Play -sovelluskaupasta. Lisätietoa palvelusta saa tästä Lue myös: