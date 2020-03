Nokia 2.3, Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 saavat Android 10 -päivityksen maalis-huhtikuun aikana

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Nokia 7.1

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 2.2

Nokia 2.3

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas on jakanut uusimmat tiedot Nokia-puhelimien Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksien suhteen. Alunperin vastaava lista julkaistiin jo elokuussa , kun Sarvikas paljasti mitkä puhelimet saavat Android 10 -päivityksen ja koska.Alkuperäistä suunnitelmaa on jouduttu kuitenkin hieman muuttamaan koronaviruksen aiheuttamien ongelmien takia. Tähän mennessä Android 10:n ovat saaneet Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 7.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus ja Nokia 6.1.Seuraavaksi päivitys pitäisi saapua Nokia 2.2:lle, jonka jälkeen päivitys pitäisi ilmestyä maalis-huhtikuun aikana seitsemälle Nokia-puhelimelle.Näiden puhelimien joukossa ovat myös Nokian uusimmat puhelimet eli Nokia 2.3 Vuoden toisen neljänneksen eli huhtikuu - kesäkuun aikana päivityksen pitäisi ilmestyä muun muassa Nokia 5.1 Plussalle ja Nokia 1 Plussalle.Katso tästä kaikki puhelimet, jotka saavat Android 10 -päivityksen