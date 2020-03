toimii maksutapana monessa lippusovelluksessa ja nyt myös Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajat pääsevät maksusovelluksen piiriin, sillä MobilePaylla voi nyt maksaa HSL-sovelluksessa . Tätä maksutapaa on toivottu jo pitkään sovellukseen."Haluamme tehdä HSL:n palveluista mahdollisimman helppoja asiakkaillemme ja samalla tarjota heille ajantasaisia maksutapoja. MobilePayta on toivottu maksutavaksi sovellukseemme jo pitkään", HSL:n lähimaksamisen tuotepäällikkö Satu Piiparinen kertoo.MobilePayn mukaan Suomessa maksettiin MobilePaylla viime vuonna yli 700 % enemmän joukkoliikennelippuja kuin vuonna 2018. MobilePaylla maksetaan joka viides mobiilisovelluksilla ostettu matkalippu. Joulukuussa 2019 MobilePaylla ostettiin yli 120 000 julkisen liikenteen matkalippua ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden myötä mobiililippujen käyttö lisääntynee entisestään.MobilePaylla voi maksaa nopeasti ja hygieenisesti HSL-sovelluksessa kerta-, kausi- ja vuorokausilippuja. HSL-sovellusta on ladattu jo noin kaksi miljoonaa kertaa ja sen kautta ostetaan jo yli puolet HSL:n kertalipuista. Suosion uskotaan kasvavan uuden maksutavan myötä."Joukkoliikenteen matkalippuja hankittaessa nopeus, helppous ja hygieenisyys ovat tärkeitä asioita. Harvalla on enää mukana käteistä lipun ostamiseen. HSL:n myötä MobilePay käy julkisessa liikenteessä maksutapana kaikissa suurimmissa kaupungeissa sekä lähes kaikilla palveluntarjoajilla", MobilePay Suomen vt. toimitusjohtaja Noona Puusniekka iloitsee.MobilePay on käytössä HSL:n lisäksi muun muassa VR:n, Onnibusin sekä yli 20 kunnan ja kaupungin joukkoliikennepalvelut kattavassa PayiQ-sovelluksessa. MobilePay saapui hiljattain myös maksutavaksi kaikkiin K-ruokakauppoihin MobilePaylla on Suomessa tällä hetkellä lähes 1,3 miljoonaa käyttäjää. Sovelluksen avulla tehtiin vuonna 2019 yli 21 miljoonaa transaktiota, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 123 prosenttia. Lisäksi vuoden 2019 aikana palvelulla siirrettiin yli 620 miljoonaa euroa.