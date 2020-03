Samsung julkaisi Galaxy A31 -puhelimen: 5000 mAh akku ja neljä takakameraa

Samsung on hiljaisesti paljastanut -älypuhelimen kuvat ja tekniset tiedot, mutta saatavuutta tai hintatietoja ei vielä kerrottu. Hiljattain Samsung julkaisi edullisen Galaxy A11 -puhelimen Samsung Galaxy A31:n edestä löytyy 6.4 tuuman Full HD+ (1080 x 2400) -resoluution Super AMOLED Infinity-U -näyttö. Pisaramaiseen näyttöloveen on laitettu 20 megapikselin etukamera (F2.2). Näytön alle on laitettu puhelimen sormenjälkitunnistin. Mitoiltaan puhelin on 73.1 x 159.3 x 8.6 mm ja sen paino on 185 grammaa.Sisälle on saatu mahtumaan peräti 5000 mAh akku, joka tukee 15W latausta. Tehoista on vastaamassa kahdeksanytiminen (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) järjestelmäpiiri, jonka pariksi saa 4 / 6 gigatavua keskusmuistia ja 64 / 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tallennustilaa saa lisättyä muistikortilla jopa 512 gigatavulla.Taakse on laitettu yhteensä neljä kameraa: 48 megapikselin pääkamera (F2.0), 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2), 5 megapikselin syvyyskamera (F2.4) sekä 5 megapikselin makrokamera (F2.4).Galaxy A31:n värivaihtoehdot ovat Prism Crush White, Prism Crush Red, Prism Crush Black ja Prism Crush Blue.Lue myös: