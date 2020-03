Huawei Music -suoratoistopalvelu julkaistiin Suomessa - hinta 9,99 euroa kuukaudessa

on avannut-suoratoistopalvelun Suomessa. Palvelun hinta on 9,99 euroa kuukaudessa, mutta uusille käyttäjille tarjotaan ensimmäiset kolme kuukautta veloituksetta. Kampanja on voimassa 26.3.-26.4.2020 ja ilmaiskokeilujakson jälkeen tilaus uusiutuu automaattisesti hintaan 9,99 € / kk."Uudet Huawei Music -palvelun käyttäjät saavat suoratoistopalvelun käyttöönsä veloituksetta kolmeksi ensimmäiseksi kuukaudeksi. Toivomme musiikin tuovan pientä iloa meille kaikille näinä aikoina. Huawei Music on vain yksi esimerkki mobiilipalveluista, joita kehitämme vauhdilla tarjotaksemme kuluttajille todellisia sovellusvaihtoehtoja ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen", kertoo Huawein kuluttajaliiketoimintayksikön mobiilipalveluiden johtaja Jervis Su.Palvelulla on jo 160 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää ja se on saatavilla 16 Euroopan maassa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Saksa, Ranska, Espanja, Belgia, Sveitsi, Alankomaat, Portugali, Itävalta ja Kreikka. Palvelun on tarkoitus laajentua myös muihin Euroopan maihin.Huawein suoratoistopalvelu tarjoaa yli 50 miljoonaa kappaletta ja 1,2 miljoonaa albumia maailman suurimmilta levy-yhtiöiltä kuten Warner Music, Sony Music ja Universal Music. Palvelun luvataan toimivan saumattomasti yhteen muiden Huawei-laitteiden kanssa. Esimerkiksi Huawei Watch -käyttäjille on tarjolla juoksuteemaisia soittolistoja ja Huawei-älypuhelinkäyttäjät voivat yhdistää voimansa Party Mode -tilassa, joka luo surround-ääniefektin mahdollistamalla saman kappaleen toistamisen useilta eri puhelimilta yhtäaikaisesti.Huawei Music -palvelun voi ladata Huawei AppGallerysta . Kaikki Huawei-käyttäjät, joilla on EMUI 4.0 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä Huawei-laitteissaan saavat sovelluksen sisäisen Huawei Music -päivitysilmoituksen 26. maaliskuuta alkaen.Lisätietoa palvelusta saa tästä Lue myös: