179 euron Galaxy Buds+ -kuulokkeet nyt kaupan päälle Galaxy S20 -sarjan puhelimen ostajalle

Samsung Galaxy S20 hinnat

Samsung on käynnistänyt uuden kampanjan, jossa tarjotaan Galaxy S20 -sarjan puhelimen ostajalle kaupan päälle Samsungin omia täysin langattomia kuulokkeita. Galaxy S20 -sarjan puhelimien myynti alkoi Suomessa maaliskuun puolivälissä Nämä puhelimet ovat monilta osin huipputasolla. Jokaisesta puhelimesta löytyy nopea 120 Hz:n näyttö, joka tekee käyttöjärjestelmän käytöstä ja pelaamista sulavampaa. Kaikissa puhelimissa panostetaan kameraan. Eniten kameraa tarjoaa S20 Ultra, joka kykenee jopa 100-kertaiseen zoomiin ja ottamaan 108 megapikselin kuvia.S20 Ultra tarjoaa myös eniten virtaa 5000 mAh akun muodossa, kun taas edullisemmissa versioissa on tyytyminen hieman vähempään (4000 ja 4500 mAh). Puhelimissa on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joka on laajennettavissa MicroSD-muistikortilla aina teratavuun asti. Käyttöjärjestelmänä toimii uusin Android 10, jonka päällä pyörii Samsungin One UI 2 -käyttöliittymä.Kaikista näistä herkuista huolimatta puhelimissa on yksi asia, jota nämä eivät enää tarjoa. Musiikin ystävät joutuvat tyytymään joko langallisiin USB-C -kuulokkeisiin tai langattomiin kuulokkeisiin, sillä Galaxy S20 -sarjan puhelimissa ei ole enää 3.5 mm kuulokeliitäntää, joka löytyi vielä viime vuoden Galaxy S10 -sarjan puhelimista. Tässä mielessä nyt käynnissä oleva kampanja on mainio.Kampanjassa on mukana useita jälleenmyyjiä, mutta se on toteutettu hieman eri tavalla muutamista niistä.Verkkokauppa.comilta, Powerilta tai Elisalta ostaessa Galaxy S20-, S20+- tai S20 Ultra -puhelimen kaupan päälle saa, kun taas Gigantti ja Telia tarjoavat kaupan päälleDNA:lla puolestaan saa alkuperäiset Galaxy Buds -kuulokkeet Galaxy S20:n mukaan, kun taas Galaxy S20+- sekä Galaxy S20 Ultra -puhelimien mukaan saa uudemmat Galaxy Buds+ -kuulokkeet. Galaxy Buds+ -kuulokkeiden suositushinta on 179 euroa . Nämä kuulokkeet tarjoavat alkuperäisiin Galaxy Buds -kuulokkeisiin verratessa parempaa akunkestoa, sillä Galaxy Buds+ -kuulokkeiden luvataan tarjoavan jopa 11 tuntia kuunteluaikaa yhdellä latauksella.Kampanja on voimassa 14 .- 27.4.2020. Kampanjassa ovat mukana Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Elisa, Telia ja DNA.