Samsungin täysin langattomat Galaxy Buds+ -kuulokkeet tarjoavat enemmän kuunteluaikaa - hinta 179 euroa

Samsung Galaxy Buds+ hinta

esitteli paljon huhutut ja vuodetut Galaxy S20 -sarjan puhelimet sekä taittuvalla näytöllä varustetun Galaxy Z Flipin . Näiden lisäksi yritys julkaisi, jotka ovat jatkoa Galaxy Buds -kuulokkeille.Täysin langattomien Galaxy Buds+ -kuulokkeiden suositushinta on Suomessa 179 euroa, kun alkuperäisiä Galaxy Buds -kuulokkeita myydään tällä hetkellä noin 149 eurolla . Alkuperäisiin kuulokkeisiin verratessa ominaisuudet eivät ole muuttuneet kovinkaan paljon.Näissä AKG:n virittämissä kuulokkeissa keskitytään lähinnä tarjoamaan parempi akunkesto. Molemmissa kuulokkeissa on 85 mAh akku, jotka tarjoavat 11 tuntia kuunteluaikaa. Lisäksi kotelo tarjoaa toiset 11 tuntia kuuntelua. Koteloa voidaan ladata langattomasti tai langallisesti USB-C:n välityksellä. Kolmen minuutin lataamisen luvataan tarjoavan jopa tunnin verran akunkestoa.Alkuperäiset Galaxy Buds -kuulokkeiden akkukesto on 6 tuntia, joten tässä asiassa on tullut huimaa parannusta. Isomman akun takia painoa on tullut hieman lisää. Yksi kuuloke painaa 6,3 grammaa.Galaxy Buds+ -kuulokkeissa on kaksisuuntaiset kaiuttimet, jonka lisäksi niistä löytyy kolme mikrofonia paremman äänenlaadun tuottamiseen puheluja ajatellen. Ensimmäisten arvioiden perusteella äänenlaatu on parantunut.Alkuperäisten Galaxy Buds -kuulokkeiden arvostelun voit lukea tästä Samsung Galaxy Buds+ -kuulokkeiden suositushinta on Suomessa 179 euroa. Kuulokkeet ovat saatavana väreissä musta, valkoinen ja sininen.