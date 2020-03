Samsung Galaxy S20 -sarjan myynti on alkanut - hinnat 1049 - 1399 euroa

Samsung Galaxy S20 hinnat

Galaxy S20 5G: 1049 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+ 5G: 1149 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra 5G: 1399 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

Samsungin vuoden 2020 Galaxy S -sarjan huippupuhelimien myynti on alkanut perjantaina 13.3.2020. Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimet esiteltiin jo 11.2.2020 ja niiden ennakkomyynti alkoi heti tämän esittelyn jälkeen.Samsung ehtikin kertoa, että Galaxy S20 Ultra kiinnostaa Pohjoismaissa erittäin paljon ja laitetta jouduttiin tilaamaan lisää Galaxy S20 -sarja tarjoaa monin paikoin isoja uudistuksia Galaxy S10 -sarjaan verratessa. Parannusta ovat saaneet kamerat, jonka lisäksi kaikissa puhelimissa on nopea 120 Hz:n näyttö, joka tekee käyttöjärjestelmän käytöstä ja pelaamista sulavampaa. Pelaamista tukee myös Google Stadia -tuki . Kaikki puhelimet hyödyntävät yhteyksien osalta 5G-yhteyksiä.Näistä kallein malli eli Ultra kykenee kameran osalta jopa 100-kertaiseen zoomiin ja ottamaan 108 megapikselin kuvia. S20 Ultran niin kutsuttu nona-binning-teknologia yhdistää yhdeksän pikseliä ja kaappaa lähes kolme kertaa enemmän valoa kuin Galaxy S10. Tämän teknologian avulla kameralla saa huikean upeita kuvia myös hämärässä. Galaxy S20:ssä ja S20+:ssa on 64 megapikselin pääkamera. Lisäksi puhelimissa on myös ultralaajakulmakamerat.S20 Ultra tarjoaa myös massiivisen 5000 mAh akun, kun taas edullisemmissa versioissa on tyytyminen hieman vähempään (4000 ja 4500 mAh). Puhelimissa on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joka on laajennettavissa MicroSD-muistikortilla aina teratavuun asti. Käyttöjärjestelmänä toimii uusin Android 10, jonka päällä pyörii Samsungin One UI 2 -käyttöliittymä.Ennen Galaxy S20 -sarjaa Samsung on tuonut myyntiin Galaxy A51 Galaxy A71 ja Galaxy Z Flipin Lue myös: