OnePlus 7T on hinnan puolesta paras vaihtoehto OnePlus-valikoimasta tällä hetkellä

OnePlus 7T hinta 499 euroa

OnePlus 8 hinta 699 / 799 euroa

Suomessa ja muualla maailmassa hyvää mainetta kerännyt kiinalaisvalmistaja OnePlus on julkaissut ensimmäiset huippupuhelimet 8 -sarjaan. Nämä uutuudet tarjoavat lippulaivapuhelimien ominaisuuksia lippulaivapuhelimien hinnoilla.Hinta onkin näiden uutuuksien suurin ongelma, sillä perusmalli OnePlus 8:n hinnat ovat 699 euroa (8+128 GB) / 799 euroa (12+256 GB) ja 8 Pron 899 euroa (8+128 GB) / 999 euroa (12+256 GB).Tällä kertaa OnePlus ei julkaissut enää laitetta noin 500 euron hintaluokkaan. Huhuissa on kuitenkin pyörinyt eräänlainen OnePlussan Lite-versio, jolla OnePlus ilmeisesti haluaa pysyä keskihintaluokan hintakilpailussa mukana. Tämä huhuttu laite saattaa olla enemmänkin jatkaja viime vuoden OnePlus 7:lle, joka saapui myyntiin 549 euron suositushinnalla. Puhelimen julkistuksen odotetaan tapahtuvan kuitenkin vasta kesällä.Nämä uudet puhelimet osoittavat, että OnePlus siirtyy yhä enemmän kohti "premium" -laitteiden kategoriaa kisailemaan Samsungin ja Applen laitteita vastaan. Hinnan kasvaessa OnePlussan uutuudet tarjoavat kuitenkin yhä vähemmän vastinetta rahalle.Hinnat ovat ajan kuluessa kasvaneet huomattavasti. Monet varmaankin muistavat ajat, jolloin OnePlus oli lippulaivantappaja.Vuonna 2014 julkaistu ensimmäinen OnePlus One keräsi mainetta ja kunniaa tarjoamalla lippulaivapuhelimista tuttuja ominaisuuksia edullisella hinnalla. Ensimmäinen OnePlus maksoi vain 269 (16GB) / 299 (64GB) euroa ja tämän hinnan ansiosta OnePlus kutsui omaa puhelintaan "lippulaivantappajaksi". Hinta oli suurin syy kiinnostua OnePlussan puhelimista.OnePlus 2:n kohdalla hintaa nostettiin 339 / 399 euroon. Kolmannen kohtaa OnePlus luopui jo "lippulaivantappaja" -mainonnasta ja siirtyi 399 euron hintaisen OnePlus 3:n myötä markkinoimaan puhelinta eri tavalla, vaikkakin hinta oli edelleen kilpailuvaltti.Hyvin nopeasti siis lippulaivantappajasta tuli itse lippulaiva. Uudet 8 -sarjan puhelimet myös kertovat tästä. Monet todennäköisesti katsovat uutuuksien hintoja ja saattavat pettyä niihin.Onneksi asiaan löytyy ratkaisu yhtiön omasta valikoimasta, sillä viime vuoden syksynä esitelty OnePlus 7T on käytännössä sama puhelin kuin nyt esitelty OnePlus 8 ilman 5G-yhteyksiä.Mutta OnePlus 7T:n hinta on paljon edullisempi, sillä puhelinta saa tällä hetkellä 499 eurolla . Todennäköisesti tämän puhelimen hinta tulee myös laskemaan tulevaisuudessa.Oikeastaan OnePlus 7T saattaa olla jopa parempi vaihtoehto monipuolisemman kamerasetin ansiosta, sillä 7T:ssä on telekamera, kun taas OnePlus 8:ssa käytetään kohtuullisen turhaa 2 megapikselin makrokameraa.Näytön osalta molemmissa on 6,55 tuuman 1080 x 2400 resoluution AMOLED -näyttö, jossa käytetään 90 hertsin virkistystaajuutta. OnePlus 7T:ssä on 8 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kun taas OnePlus 8:a saa näiden muistimäärien lisäksi 12/256 gigatavun mallina. OnePlus 8:n eduksi voidaan sanoa isompi akku (4300 mAh vs 3800 mAh) pakattuna hieman pienempään ja kevyempään rakenteeseen kuin OnePlus 7T.Kaiken tarvittavan tiedon OnePlus 7T -puhelimesta saa Puhelinvertailun arvostelusta