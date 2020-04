Vertailu: OnePlus 8 Pro vs Galaxy S20 / Galaxy S20 Plus

Näyttö

OnePlussan juuri julkaisema 8 -sarjan OnePlus 8 Pro on monella tapaa mielenkiintoinen puhelin. Tällä laitteella OnePlus haastaa viimeinkin ihan kärkipään puhelimet kaikkien ominaisuuksien puolesta. Nämä kaikki ominaisuudet tarkoittavat myös hinnan olevan käytännössä samassa tasossa.OnePlus 8 Pron hinta alkaa 8 gigatavun keskusmuistin ja 128 gigatavun sisäisen tallennustilan kohdalla 899 eurosta yltäen 999 euroon 12/256 gigatavun version kohdalla.Samsung Galaxy S20 hinta on 1049 euroa . Tässä puhelimessa on 12 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Galaxy S20 Plussan hinta on puolestaan 1149 euroa Hinnoissa on jonkin verran eroa, mutta loppujen lopuksi ero alkaa olla niin pieni, että sillä alkaa olla vähemmän merkitystä. OnePlussan puhelin kuitenkin tarjoaa edelleen hieman enemmän vastinetta rahalle kuin Samsungin puhelimet.OnePlus keskittyy 8 Pron kohdalla isosti näyttöön. Se on kooltaan peräti 6,78 tuumaa, resoluutio yltää 1440 x 3120 pikseliin ja se toimii sulavalla 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttötestaaja DisplayMate antoi OnePlus 8 Pron näytölle parhaan A+-arvosanan ja sen lisäksi se rikkoi peräti kolmetoista ennätystä. Näihin lukeutuu mm. paras väritarkkuus, paras kontrasti, korkein kirkkaus ja pienin näytön heijastus.Samsung Galaxy S20:n vastaavat speksit yltävät lähes vastaaviin lukemiin. S20:n näyttö on pienempi, sillä sen koko on 6,2 tuumaa. Resoluutio yltää 1440 x 3200 pikselin lukemiin ja näyttö toimii myös 120 hertsin virkistystaajuudella. Eroa näistä kuitenkin löytyy, sillä Samsungin näyttöä voi käyttää 120 hertsin virkistystaajuudella vain Full HD+ -resoluutiolla, kun OnePlussan vastaavaa pystyy käyttämään täydellä resoluutiolla. Toisaalta Samsung saattaa muuttaa tätä myöhemmin päivitysten avulla.Galaxy S20+:n näyttö muuten sama kuin Galaxy S20:n mutta koko kasvaa 6,7 tuumaan eli näytön koon osalta OnePlus 8 Pro haastaa enemmän juuri tätä puhelinta.Myös OnePlus siirtyi nyt käyttämään ns. punch hole -tekniikkaa eli etukamera on reikänä näytön vasemmassa yläreunassa, kun viime vuonna OnePlus käytti tarvittaessa ylös nousevaa Pop-up -kameraa. Vastaava reikä löytyy myös Samsungin puhelimista, mutta Samsungin puhelimissa se on keskellä. OnePlus 8 Pron näyttö kaareutuu sivuille enemmän kuin Samsungin puhelimissa.Molemmista puhelimista löytyy kuitenkin markkinoiden parhaimmat näytöt, joten käyttäjä tuskin pettyy kumpaankaan vaihtoehtoon.OnePlussan puhelimesta löytyy takaa neljä kameraa. 48 megapikselin pääkameran lisäksi löytyy toinen 48 megapikselin kamera, jolla otetaan ultralaajakulmakuvia, 8 megapikselin telekamera sekä 5 megapikselin värisuodatinkamera.Galaxy S20 puolestaan tarjoaa 12 megapikselin pääkameran, 64 megapikselin telekameran ja 12 megapikselin ultralaajakulmakameran. S20 Plus -puhelimessa on vielä ToF -kamera lisänä.Kamerat eroavat ominaisuuksien osalta toisistaan, mutta tässä kohtaa ollaan kuitenkin aikalailla tasoissa, sillä molemmat ovat kyvykkäitä monipuoliseen kuvaukseen. Samsung on kuitenkin kuvauksessa hieman edellä esimerkiksi pimeällä kuvatessa.Sekä OnePlus että Samsung käyttävät puhelimissaan viimeisintä Androidia eli Android 10 -versiota. Tässä kohtaa eroa kuitenkin muodostuu oikeastaan eniten, sillä OnePlus pitää omaa käyttöjärjestelmää enemmän vakio-Androidin muodossa samalla kuitenkin tarjoten kattavan määrän ominaisuuksia. Samsungin puhelimissa puolestaan käytetään One UI -käyttöliittymä.OnePlussan etuna voidaan myös pitää nopeampaa aikataulua päivityksien suhteen. OnePlus 8 Pro tulee todennäköisesti saamaan Android 11 -päivityksen nopeammin kuin Samsungin puhelimet.Molemmat tarjoavat suorituskyvyn osalta muun muassa 5G-yhteydet. Eroa kuitenkin syntyy jonkin verran, sillä Suomessa myynnissä olevissa Galaxy S20 -puhelimissa käytetään Samsungin omaa Exynos -piiriä, joka jää 8 Pron Snapdragon -piirin jälkeen.Jos siis haluat ihan parasta suorituskykyä, kannattaa katseet siirtää OnePlussan suuntaan.OnePlus on pitkään jättänyt omista puhelimista joitain juttuja pois, jotta hinta pysyy kurissa. Nyt kuitenkin asiat ovat muuttuneet, sillä OnePlus 8 Pro sisältää virallisen IP-luokituksen sekä langattoman latauksen, jotka löytyvät myös Samsungin puhelimista.Tietyllä tapaa OnePlus jopa ohittaa Samsungin, sillä OnePlus 8 Pro kykenee 30 watin langattomaan lataukseen, kun Samsungin puhelin latautuu 15 watin teholla. OnePlussan tehokas langaton lataus kuitenkin saavutetaan vain OnePlussan omalla laturilla, joka maksaa noin 70 euroa.Molemmat puhelimet kykenevät myös käänteiseen langattomaan lataukseen, mutta tämän osalta Samsung vie voiton hieman tehokkaammalla sellaisella (9W vs 3W).Lue myös: