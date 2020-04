Applen uuden iPhone SE -puhelimen ennakkomyynti on alkanut - hinta alkaa 499 eurosta

Apple iPhone SE 2020 hinta

julkisti odotetun ja huhutun toisen sukupolven iPhone SE -puhelimen aiemmin tällä viikolla ja nyt sen ennakkotilaaminen on alkanut.Uusi iPhone SE on nimestään huolimatta iPhone 8:n seuraaja, eikä siis samannimisen vuoden 2016 mallin seuraaja. Tämän myötä Apple ilmoitti lopettaneensa iPhone 8- ja iPhone 8 Plus -mallien myynnin. Apple ei kuitenkaan julkistanut tälle isommalle Plus-mallille jatkajaa.Tämän uuden iPhone SE:n hinnat alkavat 499 eurosta, joten se on suhteellisen edullinen puhelin Applen hinnoilla mitattaessa. Puhelin kuitenkin sisältää erittäin tehokkaan A13 Bionic -suorittimen, jota käytetään kalliimmissa iPhone 11 -malleissa. Kameran osalta iPhone SE kuitenkin tarjoaa vain yhden takakameran, mutta Applen mukaan se on paras yksittäisen kameran järjestelmä koskaan iPhonessa. Kamera kykenee ottamaan muun muassa 4K 60 fps -videota.SE -puhelimen edestä löytyy 4,7 tuuman HD -näyttö sekä Touch ID -sormenjälkilukija. Mitoiltaan puhelin on 138,4 x 67,3 x 7,3 mm eli mitat ovat samat kuin iPhone 8 -puhelimen. Hinnasta huolimatta iPhone SE:stä löytyy IP67-luokitus, Qi-teknologiaa käyttävä langaton lataus, Wifi 6, Bluetooth 5 sekä NFC.Laitteen ennakkotilaaminen alkaa 17.4.2020 klo 15.00 alkaen ja laitteen toimitukset aloitetaan 24. huhtikuuta 2020. Puhelimen värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja PRODUCT RED punainen.