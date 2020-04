Huawein P40 -sarja voitti TIPA-palkinnon - valittiin vuoden 2020 parhaaksi valokuvaamiseen soveltuviksi älypuhelimiksi

(Technical Image Press Association) -tuomaristo on valinnut Huawein P40 -sarjan älypuhelimet parhaaksi valokuvaamiseen soveltuviksi älypuhelimiksi, sillä P40 -sarja voitti TIPA World Awards 2020 -palkinnon Best Photo Smartphone -kategoriassa . Huaweille tämä palkinto on jo neljäs peräkkäinen, sillä ennen P40 -sarjan puhelimia valituksi ovat tulleet Huawei P10, Huawei P20 Pro ja Huawei P30 Pro -älypuhelimet.TIPA-tuomaristo perusteli valintaansa seuraavasti: "Älypuhelinten valokuvausominaisuudet ottavat jälleen jättiharppauksen eteenpäin Huawein P-sarjan viimeisimmän sukupolven myötä. Kaikki kolme älypuhelinmallia, mukaan lukien P40, P40 Pro ja P40 Pro+, sisältävät Kirin 990 5G -piirisarjan ja suuren 1/1.28 tuumaisen sensorin. Muita huomattavia ominaisuuksia ovat tekoälyavusteiset valkotasapainoalgoritmit, mukaan lukien ihonsävyä ja tekstuuria optimoivat algoritmit, merkittävästi parantunut dynaaminen alue ja suorituskyky hämärissä olosuhteissa, värilämpötilan sensorit, tarkennusominaisuudet kaikilla pikseleillä sekä XD-fuusiomoottori sulavaan zoomaukseen ja kuvanlaadun optimointiin."TIPA:n jäsenistö koostuu yli 30 meritoituneesta valokuvausalan julkaisusta 12 Euroopan maassa. Yhtenä alan tunnetuimmista organisaatioista, TIPA arvioi uutta valokuvausvälineistöä ja -teknologiaavuosittain, ja sen jäsenet äänestävät parhaat valokuvaustuotteet Euroopan markkinoilla.Lue myös: