Huawein P40 -sarjan uutuudet saapuivat myyntiin Suomessa

Huawei P40 hinnat

Huawein hiljattain julkaisemien P40 -sarjan huippupuhelimien myynti on alkanut Suomessa. Myynnissä olevia puhelimia ovat P40 Lite, P40 Lite E, P40 sekä P40 Pro. P40 Pro+:n myynti alkaa Suomessa myöhemmin.P40 ja P40 Pro ovat tehokkaampia malleja, joista löytyy 5G-yhteyden mahdollistava Kirin 990 -järjestelmäpiiri. Keskusmuistia molemmissa on 8 gigatavua, kun sisäistä tallennustilaa P40:ssä on 128 gigatavun edestä ja P40 Prossa 256 gigatavua.Molemmissa puhelimissa on myös laadukkaat kamerat. Pienemmässä P40:ssä on 6,1 tuuman Full HD+ -näyttö sekä 3800 mAh akku, joka tukee 40 watin pikalatausta. Suuremmassa Pro-mallissa on 6,58 tuuman Full HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella sekä 4200 mAh akku 40 watin pikalatauksella.Edullisempaa puhelinta etsivällä on tarjolla P40 Lite , jossa on keskisarjan Kirin 810 -suoritin, 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Edessä on 6,4 tuuman Full HD+ ja sisältä löytyy 4200 mAh akku. Taakse on laitettu yhteensä neljä kameraa.Vieläkin edullisemmalla saa P40 Lite E -puhelimen, jossa on Kirin 710F -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua.Huawein puhelimet perustuvat Android 10 -käyttöjärjestelmään, mutta ne eivät sisällä Googlen Mobile Services -taustapalveluita. Sovellukset ladataan Google Play -sovelluskaupan sijaan Huawein AppGallery -sovelluskaupasta Myös Huawein taittuvanäyttöinen Mate Xs on tulossa pian myyntiin Suomessa. Se on tällä hetkellä ennakkotilattavissa 2499 euron hinnalla.