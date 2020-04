Huawei Watch GT 2e -älykellon myynti alkoi Suomessa - hinta 179 euroa

Huawei Watch GT 2e hinta

Aiemmin tänä vuonna julkaistuon saapunut myyntiin Suomessa 46 millimetrin koossa. Kellon suositushinta on 179 euroa Watch GT 2e:ssä on 1,39 tuuman AMOLED-kosketusnäyttö, joka toimii 454 x 454 resoluutiolla. Kosketuksen lisäksi kellosta löytyy myös toimintopainike. Runko on ruostumatonta terästä ja kello on varustettu 5ATM-luokituksella.Suorituskyvystä vastaa Huawein kehittämä Kirin A1 -piiri, jota käytetään myös Huawei Watch GT 2 - ja Honor MagicWatch 2 -kelloissa. Piiri kuluttaa vain vähän virtaa, jonka myötä akunkeston pitäisi yltää kahden viikon lukemaan. Huawei Watch GT 2e on yhteensopiva Android-ja iOS -laitteiden kanssa.Huawei Watch GT 2e tukee 15 urheilutilaa, mukaan lukien kahdeksaa ulkolajia (juoksu, kävely, vuorikiipeily, vaellus, maastojuoksu, pyöräily, avovesiuinti, iron man triathlon) ja seitsemää sisälajia (kävely, juoksu, pyöräily, uinti, vapaa harjoittelu, cross training, soutu).Lisäksi Watch GT 2e tukee myös 85 kustomoitua urheiluseurantatilaa ja kuutta liikuntakategoriaa: extreme, fitness, vesiurheilu, pallopelit ja talvilajit. Nämä aktiviteetit ulottuvat aina katutanssista parkouriin, kiipeilystä joogaan ja baletista nyrkkeilyyn. Kello tallentaa harjoituksen tärkeimmät tiedot, kuten keston, kalorinkulutuksen, sykevälivaihtelun, harjoittelun edistymisen, palautumisajan ja muita tietoja, jotka auttavat harjoittelun suunnittelussa.Erilaisten urheilusuoritusten lisäksi kello osaa seurata sykettä, stressiä, unta, veren happisaturaatiota (SpO2), kuukautiskiertoa sekä ilmoittaa sydämen epätavallisesta rytmistä."Huawei Watch GT 2e tarjoaa luotettavan kuntoilun ja terveyden seurantakokemuksen kuluttajille. Huaweille kuntoilu- ja terveystoiminnot ovat erittäin tärkeitä. Olemme päivittämässä All-scenario Seamless AI Life -strategiaamme vuonna 2020, jossa kuntoilu ja terveys ovat tärkeässä roolissa, koska kuluttajille teknologia nivoutuu yhä vahvemmin osaksi arkielämää. Huawei jatkaa teknologian, ohjelmistojen ja ekosysteemin kehittämistä sekä puettavien älylaitteiden innovointia, jotta voimme tuoda älykkäämpiä kuntoilun ja terveyden seurantamahdollisuuksia kuluttajille teknologian siivittämänä", kertoo Huawein kuluttajaliiketoimintayksikön toimitusjohtaja Richard Yu.Lisätietoa kellosta saa tästä Huawei Watch GT 2e -älykellon 46 millimetrin mallin suositushinta on 179 euroa ja sen myynti alkaa valtakunnallisesti maanantaina 20.4.2020. Värivaihtoehdot ovat musta, mintunvihreä ja punainen.Lue myös: