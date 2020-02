Testissä Honor MagicWatch 2: Hyvä vaihtoehto hyvinvoinnin seuraamiseen

Arvostelussa Honor MagicWatch 2

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Honor MagicWatch 2 on Honorin vastaus kuluttajille, jotka etsivät ranteeseensa laitetta, joka kykenee seuraamaan hyvinvointia, liikuntasuorituksia sekä unta. Näiden lisäksi kello kykenee suoriutumaan muutamista älyllisistä ominaisuuksista, sillä kello osaa näyttää puhelimesta tulevat ilmoitukset, sään ja sillä voidaan soittaa Bluetooth-puheluita. Tämä kaikki on pakattu tyylikkääseen ulkonäköön, jonka saa itselleen 199 euron hinnalla. Honor MagicWatch 2 on omasta mielestäni erinomainen laite. Se on tässä vaiheessa yksi omista suosikeistani tekniikan osalta. Loistava akunkesto, tyylikäs ulkonäkö ja riittävät älylliset ominaisuudet tekevät siitä helpon suosittelun kohteen, mikäli tällaiselle tuotteelle on käyttöä. Mutta vain jos omistat Huawein tai Honorin puhelimen, sillä muun merkkisten puhelimen kanssa saatat turhautua. Itse käytin kelloa Honor 20 Pro -älypuhelimen kanssa. Tämä arvosteltava versio on kooltaan 46 mm ja väri on Flax Brown. Toinen värivaihtoehto tästä koosta on Charcoal Black. Kelloa saa myös 42 mm:n koossa Sakura Gold ja Agate Black -väreinä. Tekniset tiedot Näyttö:

1.39”, AMOLED-kosketusnäyttö, 454 x 454, 326 PPI

Rakenne:

46 mm:n kellotaulu, ulkokuori ruostumatonta terästä, 5ATM vedenkestävyys

Käyttöjärjestelmä:

Huawei LiteOS (yhteensopiva Androidin ja iOS:n kanssa)

Hyvinvoinnin seuranta:

sykkeen seuranta, unen seuranta, stressin seuranta

Ulkolajit:

juoksu, kävely, vaellus, kiipeily, polkujuoksu, pyöräily, uinti ja triathlon

Sisälajit:

juoksu, kävely, pyöräily, uinti, vapaa harjoittelu, crosstrainer ja soutu

Paikannus:

sisäänrakennettu GPS ja GLONASS

Pääkamera:

48 megapikseliä, F1.8, 1/2 tuuman CMOS sensori, AIS

Muuta:

4 gigatavua sisäistä tallennustilaa, sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin Bluetooth-puheluita varten

Akkukesto:

jopa 14 vuorokauden akunkesto

Mitat:

45.9 x 45.9 mm

Paino:

41 grammaa

Värit:

Charcoal Black ja Flax Brown

Hinta:

199 euroa Käyttöjärjestelmä: kevyt, mutta toimiva Tässä kellossa käytetään Huawein kehittämää LiteOS -käyttöjärjestelmää, eikä siis Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää. LiteOS on huomattavasti kevyempi kuin Googlen kehittämä käyttöjärjestelmä ja samalla myös ominaisuuksiltaan rajoittuneempi. Tämä ei kuitenkaan ole mikään huono asia. Nämä asiat joihin Honor MagicWatch 2:n käyttöjärjestelmä kykenee, tehdään kellossa hyvin ja varmasti. Tällä tarkoitan, että käyttöjärjestelmän operointi ja navigointi on sulavaa. Kellon käyttämisen salat oppii nopeasti. Ensimmäisenä vastassa on kellotaulu, josta vasemmalta oikealle pyyhkäistäessä vastaan tulee sykemittaus, stressi, sää, musiikki, aktiivisuus ja taas aloituksen kellotaulu. Alhaalta ylöspäin pyyhkäisy näyttää viestit ja ilmoitukset, kun taas ylhäältä alaspäin pyyhkäistäessä päästään käsiksi muutamaan pikavalikkoon ja asetuksiin.

Ilmoitusten vastaanottaminen on hyvä ominaisuus, sillä kellosta näkee tarviiko puhelinta ottaa heti esille tärkeän ilmoituksen takia. Ilmoitusten vastaanottaminen toimii kohtuullisen hyvin, mutta toisinaan kello ei näytä ilmoituksen sisältöä esimerkiksi WhatsApp-viestin kohdalla, vaan kellossa näkyy vain pelkkä lähettäjän nimi. Ilmoituksen tullessa kello tärisee ja halutessaan kelloon voi laittaa äänet päälle asetuksista. Osa saapuneista ilmoituksista myös toisinaan näkyy kellossa kahdesti. Kellon kyljestä löytyy kaksi painiketta. Ylemmällä painikkeella voidaan herättää kello, jonka jälkeen sen painaminen vie sovellusvalikkoon. Sovellusvalikosta löytyy muun muassa sekuntikello, sää, kompassi, barometri, musiikki, hengitysharjoitukset, aktiivisuuden tiedot, syke, harjoitukset sekä harjoituksen tiedot. Tässä kohtaa LiteOS:n kevyempi puoli alkaa tulla ilmi, sillä kelloon ei voi ladata kolmannen osapuolen sovelluksia, kun taas Wear OS:n ja Applen WatchOS:n kohdalla voi. Kelloon ei myöskään voi ladata kolmannen osapuolen tekemiä kellotauluja, mutta Huawei Health-sovelluksen kautta löytyy kuitenkin useampi kymmenen. Näillä varmasti suurin osa käyttäjistä pärjää ja saa muokattua kellotaulun sellaiseksi kuin haluaa. Vaihtoehdoista löytyy minimaalisia kellotauluja, joissa käytännössä näkyy vain aika, ja sitten on sellaisia, joissa näkyy yhdellä vilkaisulla ajan lisäksi syke, askeleet, sää ja muuta. Yksi vaihtoehto on myös Gallery-kellotaulu, johon voi itse valita taustakuvan älypuhelimen kuvista. Honor MagicWatch 2:n käyttämiseen täytyy asentaa puhelimelle Huawei Health -sovellus. Tämän sovelluksen kautta näkee kaikki tiedot, joita kello kerää harjoituksista, sykkeestä ja unesta. Sovelluksella pystyy myös vaihtamaan joitakin tärkeitä asetuksia. Esimerkiksi kelloon ei saavu automaattisesti ilmoituksia puhelimesta, vaan sovellukset täytyy itse valita, joiden ilmoitukset haluaa saapuvan kelloon. Bluetooth-puheluiden soittamista varten tarvitsee sovellusta, sillä sovelluksen kautta täytyy ensin valita suosikkiyhteystiedot. Kelloon on myös mahdollista siirtää musiikkia sovelluksen kautta. Kellossa on yhteensä 4 gigatavua sisäistä tallennustilaa, josta puolet voi täyttää musiikilla. Musiikin kuitenkin täytyy olla puhelimessa, eikä sitä voi siirtää esimerkiksi Spotifyn kautta kelloon.

Itse kellon kautta pääsee myös käsiksi asetuksiin pyyhkäisemällä ylhäältä alaspäin. Asetusten kautta voi yhdistää Bluetooth-kuulokkeet suoraan kelloon, muuttaa näytön asetuksia, säätää äänenvoimakkuutta, säätää tärinän voimakkuutta ja päättää minkä sovelluksen Alas-painike avaa. Näytön asetusten kautta saa päälle Always On -ominaisuuden, jonka voi valita näyttämään aika analogisena tai digitaalisena. Alas-painikkeen voi laittaa avaamaan haluamansa sovelluksen. Itse valitsin sen avaamaan harjoitusten listan. Painikkeen pitäminen pitkään pohjassa ei tuota minkäänlaista toimintoa, joka on omasta mielestä hieman hukattu mahdollisuus. Kellon saa käynnistettyä uudelleen tai sammutettua, kun ylempää painiketta pitää hetken aikaa pohjassa. Honor MagicWatch 2 toimii Androidilla ja iOS:llä varustettujen puhelimien kanssa, mutta iOS:n kohdalla kaikki ominaisuudet eivät ole tuettuina. iOS ei tue stressin seurantaa, musiikin toistamista tai personoituja kellotauluja. Harjoitukset, syke ja unen seurantaa Harjoitusten, sykkeen ja unen seuraaminen ovat keskeisessä osassa MagicWatch 2:ssa. Näiden lisäksi kello osaa seurata stressiä ja siitä löytyy sisäänrakennettu GPS. GPS:ää voidaan siis käyttää esimerkiksi lenkkeilyn aikana ilman tarvetta ottaa älypuhelinta mukaan. Kellossa on myös asetus, joka huomauttaa värinällä, jos olet istunut tunnin paikoillaan ja kehottaa sinua hieman liikkumaan. Honor MagicWatch 2:ssa on yhteensä 15 urheilulaji-asetusta, joista 8 on ulkolajeja (juoksu, kävely, vaellus, kiipeily, polkujuoksu, pyöräily, uinti ja triathlon) ja 7 sisälajeja (juoksu, kävely, pyöräily, uinti, vapaa harjoittelu, crosstrainer ja soutu). Näiden lisäksi löytyy 13 erilaista sisäänrakennettua juoksuharjoitusta, jotka tarjoavat tukea kestävyyden kehitykseen. Omassa käytössä on tullut käytettyä paljon GPS:ää seuraamaan juostua tai käveltyä matkaa. Ominaisuus toimii erittäin hyvin, eikä yhteys katkeillut treenaamisen aikana. Juoksemisen aikana kello kerää paljon tietoa, kuten matkan keston, matkan pituuden, askeleiden määrän, sykkeen ja muuta. Näitä tietoja voi jälkeenpäin katsella suoraan kellosta tai Huawei Health -sovelluksen kautta.

Ennen kävelylenkin aloittamista voi säätää hieman asetuksia, kuten asettaa tavoitteeksi matkan pituuden tai ajan. Lisäksi voi valita sykealueen sekä muistutuksen, jolloin kello esimerkiksi ilmoittaa matkan aikana sykkeen. Treenin lopuksi kello osaa antaa palautetta suorituksesta ja kertoo muun muassa kuinka kauan sinun on levättävä ennen seuraavaa treeniä. MagicWatch 2 osaa seurata unen laatua ja hengitysrytmiä sekä analysoida unirytmiä, määrittää uniongelmia ja antaa parannusehdotuksia Huawei TruSleep -teknologian avulla. Omalla kohdalla tätä unen seurantaa ei tullut harrastettua kuin pari kertaa testimielessä, sillä omaan makuun kello on hieman liian iso pidettäväksi ranteessa yön ajan. Kello seuraa myös stressiä päivän mittaan ja kirjaa tulokset ylös Health-sovellukseen. Lenkkeilyn seuraaminen GPS:n avulla sekä unen seuranta antavat tarkkoja lukemia, mutta todennäköisesti vieläkin tarkempia tuloksia saa urheilukelloista. Tällaiset kellot kuitenkin maksavat yleisesti enemmän kuin Honor MagicWatch 2. Tyylikäs ulkonäkö MagicWatch 2:n ulkokuori on tehty ruostumattomasta teräksestä, joka tekee kellon rakenteesta kestävän kolhuja ja naarmuja vastaan. Kellon oikeassa kyljessä on kaksi painiketta ja niiden alapuolella on kaiutin. Pohjassa on sykemittari ja lataamisen mahdollistavat kontaktit. Rakenteeltaan kello on myös vesitiivis 50 metriin asti, joten kelloa voidaan pitää yllä uidessa tai suihkussa käydessä.

Arvosteltava versio on väriltään Flax Brown, jossa on nahkainen ranneke sekä musta silikoniranneke. Näiden kahden vaihdettavan rannekkeen ansiosta kello sopii käytettäväksi liikuntaan, vapaa-aikaan sekä tyylikkäämpien asusteiden kanssa. Nahkaranneketta ei kuitenkaan kannata käyttää uimisen aikana. Näiden rannekkeen myötä kello on myös erittäin miellyttävän tuntuinen ranteessa ollessaan.

Arvosteltavan version koko on 46 mm, joten tässä kellossa on pyöreä 1,39” tuuman näyttö. Kellosta löytyy myös pienempi 42 mm:n versio, jossa on 1,2 tuuman näyttö. 1,39 tuuman AMOLED-kosketusnäytön resoluutio on 454 x 454 pikseliä. Näyttö on myös se, jolla kelloa enimmäkseen ohjataan, sillä ylemmän painikkeen tarkoitus on herättää näyttö ja palata takaisin aloitusnäytöllä muusta sovelluksesta. Näyttö on selkeä ja myös riittävän kirkas ulkokäyttöä ajatellen. Halutessaan kirkkauden tason voi valita 1 - 5 väliltä, mutta automaattinen kirkkauden säätö toimii oikein mallikkaasti kellossa. Kaiutin sekä mikrofoni löytyvät vain 46 mm:n versiosta. Kaiutinta ja mikrofonia voidaan käyttää Bluetooth-puheluiden vastaanottamiseen ja soittamiseen, kun kello on yhdistetty puhelimeen. Muutaman nopean kokeilun perusteella ominaisuus toimii oikein hyvin. Mikrofoni tuottaa riittävän selkeää ääntä langan toiseen päähän ja vastaavasti kellon kuulokkeesta saa selvää, kunhan ympäristön äänet eivät yllä korkealle. Treenauksen aikana kaiuttimesta kuuluu myös ääntä kertoen tietoja sykkeestä ja matkasta.

Akunkestoksi luvataan jopa kaksi viikkoa Akunkesto on ehdottomasti tämän kellon vahvuuksia, sillä virtaa riittää jopa kahden viikon käyttöön yhdellä latauksella. Tietenkin tämä luku riippuu kuinka kelloa käyttää, ja luku koskee vain 46 mm:n kokoa, sillä pienempi 42 mm:n kellon akunkesto yltää noin seitsemään vuorokauteen. Kellon sisällä on Huawein kehittämä Kirin A1 -järjestelmäpiiri, joka kuluttaa virtaa vain vähän, mutta on samalla riittävän tehokas hoitamaan sulavasti käyttöjärjestelmän vaatimat toimenpiteet. Itse käytin kellon sisäänrakennettua GPS:ää juoksulenkkien seuraamiseen käytännössä joka toinen päivä, mutta unen seurantaa en sen suuremmin käyttänyt kahden viikon aikana. Öisin kello siis pitkälti oleskeli pöydällä käyttämättömänä, jolloin virtaa ei juuri kulunut. Lupaus jopa kahden viikon akunkestosta osoittautui pitävän paikkaansa. Akunkesto tietenkin riippuu pitkälti käytöstä. Kuten jo totesin, unen seurantaa en itse käyttänyt, joten akkua ei myöskään paljoa kulunut yön aikana. 12 vuorokauden jälkeen akkua oli jäljellä vielä mukavat 15 prosenttia, joten omassa käytössä akunkesto on jopa enemmän kuin luvattu 14 vuorokautta. MagicWatch 2 tukee AMOLED -näytön myötä Always On -ominaisuutta eli näyttö näyttää aina kellonajan, kun kello on käytössä eli kiinni ranteessa. Ominaisuus luonnollisesti heikentää akkukeston pituutta, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin itse ajattelin. Kun kello ei tunnista liikettä, se menee lepotilaan noin 5 minuutin jälkeen. Lepotilan myötä myös Always On -ominaisuus menee pois käytöstä eli näyttö sammuu, joka säästää akkua. Itse en pidä kelloa jatkuvasti ranteessa, vaan otan sen välillä pois päivän aikana, joten tällaisessa käytössä akkua säästyy. Huawei Health tarjoaa myös muutamia mahdollisuuksia säästää virtaa. Esimerkiksi jatkuva sykkeen seuranta on oletuksena Älykäs-tilassa, joka säästää hieman virtaa säätämällä mittaustiheyttä automaattisesti riippuen aktiivisuuden tilasta. Tosiaikainen-tila käyttää hieman enemmän virtaa, mutta valvoo sykettä tosiajassa vuorokauden ympäri ja siten antaa tarkemmat tiedot sykkeestä. Pakkauksen mukana toimitetaan ympyrän muotoinen latausalusta sekä USB-C -kaapeli. Kello ei käytä lataamiseen langatonta teknologiaa, vaan lataus tapahtuu kahden pinnin välityksellä. Latausalustaa ei siis kannata hukata. Kello latautuu täyteen noin tunnissa. Ongelma: Huawei Health -sovellus MagicWatch 2:ssa ei ole oikeastaan mitään moittimista, mutta monesti mainitun Huawei Health -sovelluksen kanssa asiat ovat toisin. Mikäli omistat Huawein tai Honorin puhelimen, niin sovellus ei ole ongelma, sillä se on tavallaan osa näiden puhelimien käyttöjärjestelmiä. Ongelma tuleekin vastaa muun merkkisten puhelimien, kuten Samsungin tai Motorolan, kanssa. Google Play:n sekä Apple App Storen kommenttien perusteella Huawei Health -sovelluksen kanssa on useita ongelmia esimerkiksi yhteyden muodostamisen kanssa. Myös netin keskustelupalstoilta löytyy paljon valituksia sovellukseen liittyen, kun sitä yrittää käyttää muilla puhelimilla. Itsellä ongelmat liittyvät juuri kellon yhdistämiseen Health -sovelluksen kautta. Sain kyllä kellon yhdistettyä muuhun kuin Honorin puhelimeen, mutta useiden vaiheiden kautta. Kun ensimmäisen kerran Huawei Health -sovelluksen avaa esimerkiksi Samsungin puhelimella, se käskee lataamaan uudemman version Huawei Mobile Servicestä. Tämä täytyy ladata Huawei AppGallerystä. Huawei Mobile Services löytyy myös Google Playn kautta, mutta tämä tuntuu olevan yhtä tyhjän kanssa, sillä Huawei Health ei silti toimi. Huawei AppGalleryä ei kuitenkaan saa ladattua suoraan Google Play -sovelluskaupasta, vaan se täytyy asentaa APK-tiedostona. Huawei AppGalleryn saa ladattua puhelimelle tältä Huawein sivulta. Nyt Huawei Heath on asennettuna, mutta puhelin taas valittaa Huawei Mobile Servicestä, sillä tämä pysähtyy toistuvasti. Sovellus kyllä käynnistyy valituksista huolimatta. Tämän jälkeen Hallinta-valikosta saa päivitettyä Mobile Services -palvelun sekä myös Huawei Health -sovelluksen. Jälleen yhden valituksen kautta Huawei Health -sovelluksen saa viimeinkin käynnistettyä, sovellukseen pääsee kirjautumaan ja kellon saa yhdistettyä puhelimeen. Kuten tästä tekstin pätkästä voi mahdollisesti todeta, MagicWatch 2 ei anna kovin vakuuttavaa ensivaikutelmaa, mikäli käytössä on jokin muu kuin Honor tai Huawei -merkkinen älyluuri. Yhteenveto Käytin Honor MagicWatch 2 -kelloa noin kolmen viikon ajan ennen arvostelun julkaistua. Tämän jakson aikana kellon käyttöjärjestelmä ei aiheuttanut ongelmia, sillä se pyörii moitteettomasti. Sisällä oleva Kirin A1 -järjestelmäpiiri antaa riittävästi tehoa kellon toimintoihin, mutta samalla ollen hyvin virtapihi, jotta akunkesto yltää loistaviin lukemiin. Huawein kehittämän käyttöjärjestelmän myötä Honor MagicWatch 2 ei varsinaisesti ole kovin hyvä älykello, vaikkakin se tarjoaa muutamia älyllisiä ominaisuuksia. Kellon vahvuuden kuuluvatkin enemmän hyvinvoinnin ja liikunnan seuraamiseen, joita monet kuluttajat varmasti etsivät. Mikäli etsit täysiveristä älykelloa ranteeseen ja Android-puhelimen kaveriksi, niin katseet kannattaa kääntää Wear OS:n tarjonnan suuntaan. Katseet kannattaa kääntää myös muualle, mikäli haluat välttyä mahdollisilta ongelmilta, joita Huawei Health tuo mukanaan. Honorilla on myös tarjolla Honor Band 5 -aktiivisuusranneke, joka tarjoaa noin 40 euron hinnalla paljon ominaisuuksia liikuntasuoritusten seuraamiseen.







Twiittaa



Keskustelut

Lisää keskusteluja