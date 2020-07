Motorola Edge arvostelu: useita mielenkiintoisia ominaisuuksia parilla puutteella

Arvostelussa Motorola Edge

Motorola on viime aikoina panostanut vahvasti älypuhelimien keskihintaluokkaan usealla eri mallilla, joista Puhelinvertailun testissä ovat käyneet Moto G8 Power sekä One Hyper. Nyt yhtiö on kuitenkin tuonut markkinoille kalliimmat Edge- ja Edge+ -puhelimet. Näistä arvosteltavana on nyt edullisempi 599 euron hintalapulla varustettu Edge, kun taas Edge+:n hinta yltää yli tuhannen euron. Nämä kaksi Edge -mallia jakavat monia samoja ominaisuuksia kuten sivulle kaartuvan näytön, stereokaiuttimet, 5G-yhteydet ja liitännät. Edge+ kuitenkin tarjoaa tehokkaampaa suorituskykyä, parempaa kameraa sekä laadukkaamman rakenteen. Motorola antaa puhelimilleen jonkin erityisen nimen jonkin erityisen ominaisuuden mukaan. Tässä laitteessa se on molemmille sivuille vahvasti kaartuva Endless Edge -näyttö, joka on erittäin komea. Lisäksi puhelin tarjoaa kasan monia muita hyviä ominaisuuksia, mutta lopulta omaan makuun puhelimessa on karsittu liikaa rakenteesta sekä päivitystuesta, joilla Edge olisi erottunut selkeämmin muista. Tekniset tiedot Rakenne:

Lasia ja muovia, IP54-luokitus (roiskeenkestävä)

Näyttö:

6.7", OLED, Full HD+ (1080 x 2340), 90 Hz virkistystaajuus

Mitat:

161.64 x 71.1 x 9.29 mm

Paino:

188 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620

RAM:

6 gigatavua

Tallennustila:

128 gigatavua, muistikorttipaikka (jopa 1 teravu)

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + My UX (tietoturva: 1. kesäkuuta 2020)

Pääkamera:

64 megapikseliä, f/1.8, 0.8μm, 1/1.72”, Quad Pixel, UHD 30fps -video

Ultralaajakulmakamera:

16 megapikseliä, f/2.2, 1.0μm, 117°, makrokuvaus, UHD 30fps -video

Telekamera:

8 megapikseliä, f/2.4, 1.12μm, 2x optinen zoom, FHD 30fps -video

Neljäs kamera:

Time of flight (ToF) -sensori syvyystunnistukseen

Etukamera:

25 megapikseliä, f/2.0, 0.9μm, Quad Pixel, FHD 30fps -video

Akku:

4500 mAh, 18 W lataus

Liitännät:

3.5 mm kuulokeliitin, Type-C (USB 2.0), Bluetooth 5.1, NFC

Muuta:

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kaksi mikrofonia, sormenjälkilukija, Hybrid Dual SIM (2 Nano SIM / 1 Nano SIM + 1 microSD)

Värit:

Solar Black ja Midnight Magenta

Hinta:

599 euroa Rakenne Motorola Edge on kokonaisuudessaan hillityn tyylikäs puhelin. Arvosteltavan laitteen väri on Solar Black, joka ei esimerkiksi pöydällä ollessaan herätä juurikaan huomiota. Puhelimen päädyt ovat käytännössä tasaiset, joten puhelin pysyy tasaisella pinnalla pystyssä ilman muuta tukea. Puhelimen pohja on varustettu USB-C -liitännällä, mikrofonilla, kaiuttimella sekä 3.5 mm:n kuulokeliitännällä. Ylhäältä löytyy puolestaan toinen mikrofoni ja SIM-kelkka, jonne voi laittaa myös muistikortin. Lisäksi 6,7 tuuman näytön yläpuolelle reunaan on laitettu toinen kaiutin, joka täydentää kokemusta äänen kuunteluun.

Vasemmalla sivulla ei ole mitään, kun taas oikealla puolella sijaitsevat virtapainike sekä painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan. Nämä painikkeet on sijoitettu näytön rajun kaarevuuden takia reunan keskikohtaa alemmas ja ne ovat hieman kapeampia moniin muihin puhelimiin verratessa. Virtapainikkeen erottaa helposti erilaisen pinnan ansiosta. Säästöä on täytynyt tehdä jossain, joten takakannen materiaaliksi on valittu muovia, kun monissa huippupuhelimissa käytetään lasia. Muovi naarmuuntuu helpommin, ja testijakson aikana takakanteen on ilmestynyt useita naarmuja, kun puhelinta on esimerkiksi ottanut taskusta. Näitä ei tosin kovin helposti huomaa mustasta takakannesta, vaan näkemiseen tarvitaan hyvä valaistus. Hyvänä seikkana voidaan mainita, että pakkauksen mukana toimitetaan suojakuori.

Muovisen takakannen vasempaan yläreunaan on sijoitettu kolme kameraa sekä ToF-syvyystunnistin. Nämä kamerat ulottuvat vain hieman muusta rungosta, joten puhelin ei keiku kovinkaan paljon tasaisella pinnalla ollessa. Puhelimen mitat ovat 161.64 x 71.1 x 9.29 mm, joten puhelin sopii aika hyvin käytettäväksi yhdellä kädellä leveyden puolesta, vaikka mistään pienestä älypuhelimesta ei olekaan kyse. Lisäksi paino pysyy 188 grammassa, joten puhelin ei ole liian painava. Rakenteeltaan puhelin on saanut IP54 -luokituksen, joten se kestää kevyttä vesisadetta mutta ei veteen upottamista. Täysi veden- ja pölynkestävyys olisi ollut selkeä plussa. Näyttö Näyttö on Edge-puhelimen erikoisuus. Tästä puhelimen nimi myös tulee, sillä näyttö kaartuu selvästi puhelimen pitkillä reunoilla. Motorola kutsuu tätä näyttöä nimellä Endless Edge. Näytön kaartuvat reunat näkyvät sivuille selvästi ja nämä kiinnittävät myös eniten huomioita muiden ihmisten läsnäollessa. Kaartuvat reunat ovatkin varsin komeat ja näyttävät.

OLED -näytön koko on 6,7 tuumaa ja se toimii Full HD+ -resoluutiolla. Lisäksi näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella, joka tekee yleisestä käytettävyydestä sulavampaa. Myös kirkkaus yltää riittäviin lukemiin. Puhelimen asetuksista voi valita näyttötilaksi luonnollisen, tehostetun tai kylläisen. Lisäksi virkistystaajuudeksi voi valita perinteisemmän 60 hertsin tai automaatin, jolloin tekoäly päättää parhaan virkistystaajuuden säästäen akkua. Vasempaan yläkulmaan on tehty pieni reikä 25 megapikselin etukameralle, jota voi käyttää myös laitteen lukituksen avaamisessa. Turvallisempaa vaihtoehtoa tosin tarjoaa näytön alla oleva sormenjälkilukija, joka toimii ongelmitta sekä useimmiten nopeasti. Kaikin puolin näyttö onkin erittäin laadukas. Värintoisto on hyvää, jonka lisäksi puhelimesta löytyy stereokaiuttimet videoiden katselemista varten. Tällainen erittäin kaareva näyttö on kuitenkin loppujen lopuksi jopa hyödytön peruskäytössä, vaikkakin se onkin komea. Toki kaareva näyttö on erityisen mukava, kun käyttää Android 10:n elenavigointia. Lisäksi on erittäin miellyttävää katsoa, kun näytön sisältö “valuu” reunan yli. Erityisesti artikkeleita lukiessa kaarevasta näytöstä on haittaa, sillä monesti teksti on liian lähellä reunaa, jolloin sitä on vaikeahko lukea. Motorola on toki laittanut ohjelmistoon näppärän tavan, jolla saa poistettua reunattoman näytön käytöstä, jolloin lukeminen on helpompaa. Käyttöjärjestelmä Tuttuun tyyliin Motorola luottaa Edgen kohdalla lähes puhtaaseen Android 10 -käyttöjärjestelmään, johon on tuotu muutamia lisäyksiä erottuakseen muista. Lähes puhtaasta käyttöjärjestelmästä huolimatta laite ei kuitenkaan kuulu Googlen Android One -ohjelmaan. Motorola on lisännyt hieman Samsungin tai Huawein tyylisen puhelimen näytön reunalta vedettävän Reunakosketus -ominaisuuden, joka ilmenee näytön reunalla pienenä palkkina. Pyyhkäisy sivulta keskelle avaa valikon, johon voi kiinnittää nopeaa käynnistystä varten enintään kuusi sovellusta tai toimintoa. Kaksoisnapautus puolestaan ottaa reunattoman näytön käyttöön ja pois käytöstä tai sen avulla voi vaihtaa edelliseen sovellukseen. Lisäksi pyyhkäisemällä alas saa näkyviin ilmoitukset ja pyyhkäisemällä ylös saa näkyviin viimeisimmät sovellukset. Toimintopalkin sijainnin voi vetää haluamaansa kohtaan jommalle kummalle reunalle. Myös palkin peittävyyttä voi säätää. Palkin kokoa ei kuitenkaan pysty säätämään, joka olisi omasta mielestä myös hyödyllinen lisä. Omaan makuun tämä palkki on sovelluksien osalta hyödyllinen, mutta pyyhkäisy ylös/alas sekä kaksoisnapaustus ovat toiminnoiltaan hyvin rajalliset, jolloin niistä ei ollut itselle mitään hyötyä. Omaan mieleen olisi mukavaa, jos näihinkin voisi valita haluamansa toiminnon. Uusi lisäys käyttöjärjestelmässä on myös Tyylit. Tyylien avulla voi luoda omia teemoja, joissa on yksilölliset fontit, värit, kuvakkeiden muodot ja asettelut. Tämäkin on hyvä ja nopea tapa hieman muokata käyttöliittymän ulkonäköä. Kuitenkin muokkaaminen on jokseenkin rajallista, sillä esimerkiksi fontteja voi valita vain neljästä vaihtoehdosta.

Edgen reunaton näyttö on puhelimen erikoisuus, jota käyttöjärjestelmän osalta hyödynnetään muutamilla tavoilla. Ilmoitusten saapuessa näytön reunat menevät hetkellisesti päälle, jolloin esimerkiksi saapuneen viestin huomaa helpommin. Ladatessa puolestaan reunojen valojen avulla näkee, koska puhelimen akku on lähellä täyttymistä. Itsellä Edge oli käytössä noin kuukauden ajan, jonka perusteella voin sanoa, että muutamaa harmittavaa virhekosketusta lukuun ottamatta kokemus oli hyvä. Tosin muissa arvosteluissa on myös mainittu huomattavasta määrästä virhekosketuksia, joten tulos saattaa vaihdella otteesta. Pelaajille kaarevaa näyttöä hyödynnetään L/R-liipaisinpainikkeiden muodossa, jotka voi määrittää mihin tahansa näytön painikkeeseen. Esimerkiksi Call of Duty: Mobile tai Fortnitessä voi aseella ampumisen määrittää jompaan kumpaan liipaisinpainikkeeseen.

Edgestä löytyy tuttu Moto-sovellus sekä erilaiset Moto Toiminnot. Erilaisten toimintojen avulla voi esimerkiksi avata kameran nopeasti kääntämällä puhelinta kaksi kertaa, sytyttää tai sammuttaa taskulampun heilauttamalla puhelinta kahdesta ja ottaa kolmella sormella näyttökuvan. Nämä kaikki ovat hyödyllisiä ominaisuuksia ja ne myös toimivat suurinpiirtein aina ensimmäisellä yrittämällä. Android 10:n tyyliin puhelin myös tukee tummaa teemaa sekä eleohjausta navigointiin. Asetuksista voi myös vaihtaa käytettäväksi perinteisen kolmen painikkeen tavan. Täysin ongelmitta ei kuitenkaan asiat sujuneet Edgen kanssa, sillä viimeaikaisten sovellusten luettelo oli erittäin hidas ja laginen. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole ilmennyt muilla tai en ainakaan löytänyt tähän viittauksia muissa arvosteluissa. Lähetin myös asiasta viestiä Motorolan suuntaan, mutta vastausta ei ole vielä kirjoitushetkellä kuulunut. Ongelma kuitenkin näyttäisi ratkenneen, kun palautin puhelimen tehdasasetukset. Motorola lupaa Edgen saavan varmasti vain yhden isomman käyttöjärjestelmäpäivityksen, jota voidaan tietyllä tapaa pitää heikkoutena. Puhelimelle on toki myönnetty Android Enterprise Recommended -sertifikaatti, joka takaa puhelimen saavan päivityksiä tietoturvaan vähintään kolmen vuoden ajan maksimissaan 90 päivän välein. Kalliimpi Edge+ -puhelin puolestaan tulee saamaan vähintään kaksi suurempaa päivitystä.

Suorituskyky ja akunkesto Laitteen sisälle on laitettu Qualcomm Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, jonka myötä puhelin tukee myös 5G-yhteyksiä. Tämä piiri on hyvä ja pystyy pyörittämään käyttöjärjestelmää sekä 90 hertsin näyttöä jokapäiväisessä käytössä ongelmitta. Piiri on riittävän kyvykäs myös pelaamisen kannalta, joten monet pelit pyörivät laadukkailla grafiikoilla. Piiri selvästi lämpenee raskaampien pelien kohdalla, mutta ei kuitenkaan liikaa, että se haittaisi pelaamista. Lisäksi pelaajille on tarjolla Moto Gametime, jonka avulla peleihin voi säätää virtuaaliset L/R-liipaisinpainikkeet Edgen kaarevaan näyttöön. Akunkesto on ollut yksi Motorolan puhelimien vahvuuksia, eikä Edge tee tässä poikkeusta. Virtaa toimintoihin antaa 4500 mAh akku, joka omassa käytössä riittää helposti yhden päivän tarpeisiin ja pienemmällä käytöllä menee parikin päivää. Akku ladataan 18 watin laturilla, jota voidaan pitää selkeänä heikkoutena, sillä tyhjästä täyteen lataaminen vie aikaa yli kaksi tuntia. Langatonta lataamisesta Edge ei tue, mutta esimerkiksi kalliimmasta Edge+ -mallista tällainen ominaisuus löytyy. Kamerat Puhelimen taakse on laitettu kolme kameraa sekä ToF-sensori. Edessä puolestaan on yksi kamera. Pääkameran virkaa hoitaa 64 megapikselin kamera, jonka pariksi on valikoitu 16 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 8 megapikselin 2x optiseen zoomiin kykenevä telekamera.

Oletuksena pääkameralla otetaan 16 megapikselin kuvia eli puhelimessa käytetään Quad Pixel -tekniikkaa, joka käytännössä yhdistää neljän pikselin tiedot yhdeksi ja siten parantaa kuvien kirkkautta. Täyden 64 megapikselien otoksien ottamien on myös mahdollista Ultra-Res -kuvatilalla. 16 megapikselin ultralaajakulmakamera kykenee taltioimaan kerralla 117 asteen näkökentän. Lisäksi Motorola on toteuttanut ultralaajakulmakameran avulla makrokuvauksen, johon pääsee käsiksi erillisen kuvatilan avulla. Laadultaan omiin silmiin kuvat ovat oikein hyviä ja yleisesti onnistuneita eli kelpo kamaa jaettavaksi sosiaaliseen mediaan. Videon osalta asiat menevät hieman jännäksi. Virallisten speksien mukaan sekä pääkameralla että ultralaajakulmakameralla pystyy kuvaamaan 4K -videota, mutta itse en kuitenkaan saa tällaista aikaan ultralaajakulmakameralla, joka lopuksi kykenee vain Full HD 30fps -videoon. Kaikkia kolmea kameraa pystyy käyttämään siis vain Full HD 30fps -laadulla. Kesken kuvauksen näiden välillä pystyy vaihtelemaan, mutta vain liu'uttamalla sormea näytöllä, sillä painikkeet katoavat näytöltä kuvaamisen aikana. Muutaman Motorolan puhelimen kautta saadun kokemuksen perusteella voisin sanoa, että itse kameraohjelmisto kaipaisi hieman optimointia. Sovellus on toki helppokäyttöinen navigoinnin osalta, mutta kuvattaessa kameroiden välillä vaihtaminen tuntuu olevan hieman hidasta ja hieman tökkivää.

Yhteenveto Motorola Edge tarjoaa useita hyviä ominaisuuksia. Näihin voidaan luetella kuuluvaksi erikoisempi mutta laadukas näyttö, tyylikäs ulkonäkö, riittävästi suorituskykyä, stereokaiuttimet, perinteinen kuulokeliitin, monipuoliset kamerat, 5G-yhteydet sekä lähes puhdas Android. Huonona puolena puolestaan voidaan pitää muovista takakantta, joka ei kovinkaan hyvin tunnut ikääntyvän, sillä kuukauden käytön jälkeen takakannesta löytyy kasa naarmuja. Myöskin huonona ikääntymisenä voidaan pitää Motorolan lyhyttä tukea päivitysten suhteen, sillä puhelimelle on luvassa varmasti vain yksi iso päivitys, mutta mahdollisesti kaksi. Tämä on miinus, mikäli aiot pitää puhelimen usean vuoden ajan. Puhelimen akunkesto on erittäin hyvällä tasolla, mutta akun lataaminen on hidasta. Hinta, jolla nämä hyvät ja huonot asiat saa, on 599 euroa. Kyseessä on Motorolan laite, joiden hinnat tuntuvat laskevan suhteellisen nopeasti jopa jo kolmen neljän kuukauden päästä. Jos näin käy, niin Edgeä on silloin helpompi suositella, sillä nyt laittaisin rahani jonnekin muualle. Samalta yritykseltä on kuitenkin tullut jo edullinen Moto G 5G Plus (tulossa arvosteluun) ja ihan nurkan takana on myös OnePlussan edullisempi Nord -älypuhelin. Motorola Edge







