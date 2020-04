Polar julkaisi Grit X -urheilukellon - hinta 449 euroa, jopa 40 tunnin akunkesto, kestävä rakenne

Polar Grit X hinta

Suomalainen puettavaan teknologiaan keskittyväon julkaissut tuotevalikoimaansa, joka on varustettu kestävällä rakenteella, erinomaisella akunkestolla, Smart Coaching -ominaisuuksilla sekä sisäänrakennetulla GPS:llä.Polar Grit X on kehitetty ulkonaliikkujille, jotka treenaavat mieluummin poluilla kuin teillä. Painoa kellolla on 64 grammaa ja se täyttää kestävyyden osalta armeijatason MIL-STD-810G vaatimukset. Aina päällä oleva värillinen kosketusnäyttö on kooltaan 1,2" ja siinä käytetään 240 x 240 resoluutiota.Uusina ominaisuuksina Grit X tarjoaa Hill Splitterin, FuelWisen, Komootista ladattavat reitit, reaaliaikaisen reittiopastuksen, kahden päivän sääennusteen ja reaaliaikaiset sääpäivitykset.Hill Splitter -ominaisuus tunnistaa automaattisesti ylä- ja alamäet ja tarjoaa harjoituksen jälkeen yksityiskohtaista dataa suoriutumisesta reitin nousu- ja laskuosuuksilla. FuelWise-tankkausavustaja puolestaan tarjoaa henkilökohtaisesti räätälöityjä, automaattisia juoma- ja tankkausmuistutuksia, jotta tarvittava nesteytys- ja energiataso säilyy jopa pisimmillä suorituksilla.Lisäksi kellosta löytyy muun muassa Polar Precision Prime -rannesykkeenmittaus, päivittäisiä räätälöityjä treenejä tarjoava FitSpark-treeniopas, unenseuranta ja juoksutehon mittaus. Kaikki harjoitustiedot pystyy näkemään Polar Flow -verkkopalvelussa tai -sovelluksessa.Treeniaikaa kellon luvataan tarjoavan jopa 40 tunnin edestä GPS ja rannesykemittaus päällä sekä virransäästötiloja hyödyntämällä kellon akunkesto voi yltää jopa 100 tuntiin."Polar kehitti maailman ensimmäisen kannettavan sykemittarin yli 40 vuotta sitten. Puettavan teknologian todellisina pioneereina, meitä on siteerattu useammassa tieteellisissä julkaisuissa kuin ketään muuta tällä alalla. Tarkkuus, luotettavuus ja käytettävyys ovatkin kaiken tekemisemme ytimessä. Olemme ylpeitä esitellessämme, kuinka vuosikymmenten kokemuksen ja asiantuntijuuden tuloksena on nyt syntynyt Polar Grit X – ylivoimainen treenikumppani kaikille, jotka rakastavat urheilua ja outdoor-seikkailuja.", Polarin toimitusjohtaja Tomi Saario sanoo.Lisätietoa Polar Grit X -urheilukellosta saa tästä Polar Grit X:n suositushinta on 449 euroa. Kelloa saa M/L-koossa mustana ja vihreänä sekä S/M-koossa valkoisena. Kellon toimitukset jälleenmyyjille aloitetaan viikon 18 (27. huhtikuuta - 3. toukokuuta) aikana.Kellossa on vaihdettavat 22 millimetrin rannekkeet ja lisätarvikkeina on saatavilla silikoni-, tekstiili- ja nahkarannekkeita. Silikonirannekkeita on vihreänä, mustana ja valkoisena ja niiden suositushinta on 32,90 euroa. Tekstiilirannekkeita on maastokuvioitu vihreä, kuvioitu punainen ja kuvioitu sininen ja niiden suositushinta on 43,90 euroa. Ruskean nahkarannekkeen suositushinta on 54,90 euroa.