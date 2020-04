OnePlus siirtämässä Euroopan pääkonttorin Helsinkiin - Euroopassa tehty merkittäviä henkilöstövähennyksiä

OnePlus on engadget.com-sivuston mukaan tehnyt merkittäviä henkilöstövähennyksiä Euroopassa. Vähennykset koskevat erityisesti Iso-Britanniaa, Ranskaa ja Saksaa, joissa vähennyksiä on tehty peräti 80 prosentin edestä. Joissakin maissa paikalliset tiimit ovat enää noin kolmen hengen kokoisia. Viime kesänä OnePlus teki vastaavia vähennyksiä Espanjassa ja Italiassa ennen kuin näiden maiden tiimit lomautettiin kokonaan.Engadget lähestyi OnePlussaa ja yrityksen tiedottajan mukaan Eurooppa on aina ollut OnePlussalle tärkeä markkina-alue ja vähennykset ovat osa OnePlussan uudistusta. Tiedottajan mukaan OnePlus jopa palkkaa joillakin alueilla uusia työntekijöitä.Lähteen mukaan OnePlus on siirtämässä yrityksen pääkonttorin Helsinkiin Lontoosta. Useita työntekijöitä on myös pyydetty muuttamaan Helsinkiin. Suomen lisäksi vähennykset eivät näillä näkymin koske myöskään Tanskaa, Alankomaita tai Belgiaa.OnePlus julkaisi hiljattain OnePlus 8 -sarjan puhelimet OnePlus 8:n ja OnePlus 8 Pron