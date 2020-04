Jolla julkaisi Sailfish OS Rokua -päivityksen

on julkaissut uuden(versio 3.3.0) Sailfish OS -käyttöjärjestelmään. Päivitys sisältää paljon päivityksiä koodiin ja muuhun vastaavaan, jotka eivät suoraan näy peruskäyttäjälle. Näistä saa tietoa lukemalla Jollan blogikirjoituksen Päivitys kuitenkin sisältää muutamia käyttäjille näkyviä asioita. Päivityksen mukana saapuu muun muassa uudet sääkuvakkeet, Nextcloud-pilvipalvelut, EAP-TLS-tuki, parannuksia kamerasovellukseen, NFC-yhteys Xperia X:lle, parannuksia aloitusnäkymän nopeuteen ja parannuksia tietoturvaan. Kaikki uudistukset voi katsoa tästä Sailfish -käyttöjärjestelmän voi tällä hetkellä asentaa Sonyn Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XA2, Xperia XA2 Plus, Xperia XA2 Ultra ja Xperia X -puhelimille sekä Gemini PDA:lle. Uuden päivityksen myötä Jolla tarjoaa käyttöjärjestelmää näille puhelimille alennettuun hintaan rajoitetun ajan Lue myös: