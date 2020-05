Sony Xperia L4 -puhelimen myynti on alkanut Suomessa - hinta 199 euroa

on kertonutmyynnin alkaneen Suomessa. Puhelimen suositushinta on 199 euroa ja se on saatavilla sinisenä ja mustana. Xperia L4 julkaistiin helmikuun loppupuolella Sony alemman hintaluokan uutuus sisältää kalliimpien Sonyn puhelimien tapaan 21:9 -kuvasuhteen näytön, joka tässä puhelimessa toimii HD+ -resoluutiolla (1680 x 720) ja se on kooltaan 6,2 tuumaa. Puhelimen mitat ovat 159 x 71 x 8.7mm ja painoa on 178 grammaa. Leveyden puolesta puhelimen pitäisi sopia hyvin yhdellä kädellä käyttämiseen.Taakse on laitettu kolme kameraa. Pääkamerana toimii 13 megapikselin sensori (F2.0, 1/3", 76°), jonka vierellä on 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 1/5", 117°) ja 2 megapikselin syvyyskamera (F2.4, 1/5"). Näytön yläreunan näyttölovessa on 8 megapikselin etukamera (F2.0, 1/4", 78°).Suorituskyvystä vastaa Mediatekin Helio P22, jonka parina on 3 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, jota voi lisätä 512 gigatavuun muistikortilla. Akulla on kokoa 3580 mAh verran ja se tukee pikalatausta USB-C -liitännän kautta. Puhelimesta löytyy myös sormenjälkilukija, NFC, Bluetooth 5.0 ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Sony Xperia L4 -puhelimen suositushinta on 199 euroa ja sen värivaihtoehdot ovat musta ja sininen.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Lue myös: