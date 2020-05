Galaxy S20 -sarjan puhelimen ostajat saavat nyt kaupan päälle Galaxy Watch Active2 -älykellon

Samsung Galaxy S20 hinnat

on jälleen käynnistänyt uuden kampanjan Galaxy S20 -sarjan puhelimien myynnin edistämiseksi. Tällä kertaa kaupan päälle saa Galaxy Watch Active2 -älykellon. Samsung aloitti Galaxy S20-, S20+- ja S20 Ultra -puhelimien myynnin maaliskuun puolivälissä . Kuukautta myöhemmin Samsung tarjosi näiden puhelimien kaupanpäälliseksi Galaxy Buds Plus -kuulokkeita, mutta nyt mukaan saa Samsungin älykellon.Galaxy S20 -sarjan puhelimet tarjoavat muun muassa markkinoiden parhaimpia kameroita, isot näytöt 120 hertsin virkistystaajuudella, tehokasta suorituskykyä, 5G-yhteydet sekä paljon muuta. Lisätietoa puhelimista saa tästä Galaxy Watch Active2 puolestaan tarjoaa pyöreän kosketusnäytön, One UI -käyttöliittymän, jota hallitaan pyörivällä kellokehällä, joka on digitaalinen sekä vesitiiviin rakenteen. Galaxy Watch Active2 tunnistaa yli 39 liikuntamuotoa, joista seitsemän tunnistetaan automaattisesti. Automaattisesti kello osaa tunnistaa muun muassa juoksun, kävelyn ja uinnin. Kello osaa myös seurata nukkumistapoja ja kellossa on myös Mindfulness-sovellus, joka kannustaa tasapainoiseen elämään.Kampanjassa ovat mukana Verkkokauppa.com, Gigantti, Power, Elisa ja DNA. Tarjous voimassa 18.5.-31.5. asti tai niin kauan kuin kaupanpäällistä riittää.