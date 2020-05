Sony Xperia 5 -puhelimen ostajat saavat nyt kaupan päälle Sony WH-H910N -kuulokkeet

Sonylla on käynnissä kampanja, jossaostajat saavat kaupan päälle 200 euron arvoiset around-ear -kuulokkeet. Xperia 5 julkaistiin viime vuoden syyskuussa ja saataville puhelin saapui lokakuussa. Puhelimesta löytyy Snapdragon 855 -piiri, 6 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, muistikorttipaikka ja 3140 mAh akku, joka tukee pikalatausta USB-C -liitännän kautta.Sony Xperia 5 mitat ovat 158 x 68 x 8,2 mm ja edessä on 21:9 -kuvasuhteen Full HD+ -resoluutiolla toimiva 6,1 tuuman näyttö. Taakse on laitettu 12 megapikselin pääkamera, jonka parina on 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 12 megapikselin telekamera.Laitteen suositushinta on 799 euroa, mutta tällä hetkellä puhelinta myydään 699 eurolla ja kaupan päälle tarjotaan noin 200 euron arvoisia Sony WH-H910N -langattomia kuulokkeita.Nämä around-ear -kuulokkeet tarjoavat muun muassa ergonomisen muotoilun ja pehmustetut korvatyynyt koko päivän käyttöä ajatellen. Kuljettamista varten kuulokkeet taittuvat kokoon ja mukana toimitetaan kantopussi. Lisäksi kuulokkeet tarjoavat melunvaimennusta Dual Noise Sensor -teknologian avulla sekä jopa 35 tunnin akunkeston. Lisätietoa kuulokkeista saa tästä Kampanjassa ovat mukana Gigantti, Verkkokauppa.com, DNA ja Elisa. Kampanja on voimassa 18.5.-31.5.2020 ostetuissa laitteissa. Kuulokkeet lunastetaan osoitteessa sonycampaign.fi , kun olet vastaanottanut puhelimen. Sivustolle tulee täyttää muun muassa puhelimen IMEI-koodi, kopio kuitista ja yhteystiedot.Sony Xperia 5 -puhelimen hinta nyt 699 euroa Myös Samsungilla on käynnissä oma kampanja, jossa tarjotaan älykelloa Galaxy S20 -puhelimen ostajalle