Samsung Galaxy A41 -puhelimen myynti alkanut - hinta 299 euroa

Samsung Galaxy A41 hinta

Samsungin 299 euron hintaisenmyynti on alkanut Suomessa. Tällä hintaa saa muun muassa 6,1 tuuman näytön, 48 megapikselin pääkameran sekä 3500 mAh akun."Samsung Galaxy A-sarja jatkaa Suomen myydyimpänä puhelinmallistona, ja esimerkiksi Galaxy A40 oli myyntitilastojen perusteella operaattoreiden myydyin puhelinmalli huhtikuussa 2020. Samsungin teettämät kuluttajatutkimukset ovat osoittaneet, että kolme perusominaisuutta ovat Suomessa ylitse muiden: akun kesto, erinomainen kamera ja laadukas näyttö. Juuri näitä kolmea Galaxy A -sarjan peruspilaria on parannettu entisestään tänään myyntinsä aloittavassa Galaxy A41:ssä, joten uskomme vahvasti, että tuorein A-sarjalainen jatkaa edeltäjiensä menestystarinaa", kertoo Samsungin mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.Galaxy A41:n etupuolella on 6,1 tuuman Super AMOLED Infinity-U -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla (1080 x 2400). Infinity-U viittaa puhelimen näyttöloveen, jossa sijaitsee 25 megapikselin etukamera (F2.2). Taakse on puolestaan laitettu 48 megapikselin pääkamera (F2.0), 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 5 megapikselin syvyyskamera (F2.4).Laitteen sisälle on puolestaan laitettu 3500 mAh, josta riittää virtaa päivän tarpeisiin. Akku tukee 15 watin latausta. Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Helio P65 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy 64 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla 512 gigatavuun asti.Laitteen mitat ovat 149,9 x 69,8 x 7,9 mm ja painoa löytyy 152 grammaa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Samsung Galaxy A41:n suositushinta on 299 euroa . Galaxy A41 on saatavana väreissä Prism Crush Black, Prism Crush White ja Prism Crush Blue.Galaxy A41:n lisäksi saataville tulevat pian 229 euron Galaxy A21s ja 479 euron Galaxy A51 5G