Sonyn 369 euron Xperia 10 II on nyt ennakkotilattavissa

on viimeinkin saapumassa Suomeen, sillä puhelimen ennakkotilaaminen on käynnistynyt. Kauppoihin puhelin saapuu 10. kesäkuuta 369 euron hintaan. Alun perin puhelimen piti olla saatavilla huhtikuun loppuun mennessä. Helmikuussa julkaistu Xperia 10 II hyödyntää muista Sonyn puhelimista tuttua 21:9-kuvasuhteen näyttö. Näytön käyttöliittymä mahdollistaa myös kahden sovelluksen käyttämisen samanaikaisesti ja Side Sense -toiminnolla voi vaihtaa sovelluksesta toiseen vaivatta. Kooltaan OLED-näyttö tässä puhelimessa on 6,0 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ -resoluutiota (2520 x 1080).Puhelimen mitat ovat 157 x 69 x 8,2 mm ja painoa löytyy 151 grammaa, joten sen pitäisi sopia hyvin yhden käden käyttöön. Puhelinta suojaa Corning Gorilla Glass 6 -lasi ja puhelin on veden- ja pölynkestävä IP65/IP68 -luokituksen mukaisesti.Laitteen sisälle on laitettu Snapdragon 665 -suoritin, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sisä saa lisätty muistikortilla (muistikorttipaikka jopa 1 teratavu). Puhelimeen on saatu mahtumaan 3600 mAh akku.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat sormenjälkitunnistin, Bluetooth 5.0, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, High-Resolution- sekä High-Resolution Wireless Audio -tekniikat ja Android 10 -käyttöjärjestelmä.Kuvaamisen mahdollistavat kolme takakameraa. Pääkameran tarkkuus on 12 megapikseliä (F2.0, 77°), jonka vierellä ovat 8 megapikselin telekamera (F2.4, 45°) ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 120°). Edessä on myös 8 megapikselin kamera (F2.0, 84°).Xperia 10 II on tilattavissa ennakkoon mustana ja valkoisena alkaen 25. toukokuuta 2020 ja kaupoissa 10. kesäkuuta hintaan 369,00 euroa Lisäksi Sonylla on käynnissä kampanja, jossa Xperia 10 II:n ostajat voi lunastaa vedenkestävän SRS-XB22 -kaiuttimen (arvo 89€). Kampanja voimassa 25.5.–31.8.2020 tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lisätietoa kampanjasta saa osoitteesta sonycampaign.fi Lue myös: