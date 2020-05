Huawei Y5p saapuu Suomeen 129 euron hinnalla ja Android 10 -käyttöjärjestelmällä

Huawei tuo Suomeen edullisen Y5p -puhelinmallin, joka tulee Andorid 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Hintaa tällä puhelimella on vain 129 euroa ja saatavilla se on 1. kesäkuuta alkaen.Puhelimessa on kohtuullisen pieni 5,45 tuuman HD+ -näyttö (1440 x 720), jonka lisäksi puhelimessa on 3020 mAh akku. Akun lataus tapahtuu vanhemman Micro-USB -liitännän kautta. Edullisesta hinnasta johtuen puhelimessa on vain 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa (+ muistikorttipaikka) ja 2 gigatavua keskusmuistia.Nämä kuitenkin todennäköisesti riittävät, sillä puhelimessa pyörii kevennetty Android 10 Go edition -käyttöjärjestelmä (EMUI 10.1). Huawein tilanteesta johtuen puhelimessa ei ole ollenkaan Googlen sovelluksia, kuten Google Play -sovelluskauppaa, Google Mapsia tai YouTubea. Huawei P40 -sarjan puhelimien tapaan sovellukset ladataan Huawein omasta AppGallery -sovelluskaupasta."Osana Huawei AppGalleryn laitestrategiaa, julkaisemme Suomessa täyden valikoiman huippuluokan sekä keskihintakategorian ja edullisemman luokan älypuhelimia, joita uusi Y5p täydentää tänä kesänä. Huawei Y5p on erinomaista hinta-laatusuhdetta arvostavan kuluttajan valinta, ja se sopii loistavasti myös koululaisen ensipuhelimeksi esimerkiksi kevään päättäjäisten yhteydessä tai syksyllä koulutien aloittaville. Sovellukset ovat kätevästi ladattavissa AppGallerysta, minkä lisäksi omia suosikkisovelluksiaan voi tuoda puhelimelle Phone Clonen ja muiden työkalujen avulla", sanoo Huawein Suomen kuluttajaliiketoimintayksikön johtaja Roger Yu.Kuvaamisesta vastaa 8 megapikselin takakamera (F/2.0 AF) ja 5 megapikselin etukamera (F/2.2 FF). Musiikkia voi kuunnella 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta, jonka lisäksi langattomat kuulokkeet voi yhdistää Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla.Huawei Y5p -älypuhelin on saatavilla kolmessa eri värissä: hienostunut tummansininen, klassinen musta ja trendikäs mintunvihreä. Puhelimen suositushinta on 129 euroa, ja sen myynti alkaa Suomessa valtakunnallisesti 1.6.2020.Lisätietoa puhelimesta saa tästä