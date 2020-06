Motorolalta uusi pop-up-kameralla ja suurella akulla varustettu One Fusion+

Kiinalaisen läppärijätti Lenovon omistama ja pitkän historian omaava matkapuhelinyhtiö Motorola on julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden Android-puhelimen.Vailla fanfaareja yhtiön esittelemä uusi laite one jatkoa Motorolan One-sarjalle ja tarjoaa muutamia mielenkiintoisia ominaisuuksia Android 10 -paketissa. Näistä kenties erikoisin on pop-up-kamera, josta tunnetuin esimerkki on OnePlus 7 Pro.OnePlus päätyi jo uudessa sukupolvessa erkanemaan mekaniikasta, mutta Motorola on ottanut sen uutuuksissa puolestaan käyttöön. Vastaava löytyy Motorola One Hyperistä , joka kävi testissämme aiemmin tänä vuonna.Kyse ei kuitenkaan ole huippuspekseillä varustetusta lippulaivapuhelimesta, joka ei lienee yllätys, kun puhelimen julkaisu tapahtuu ilman (virtuaalisia) lehdistötilaisuuksia.Laitteen ominaisuuksiin kuuluu mm. keskiluokan Snapdragon 730 -piiri ilman 5G-yhteyksiä, kuusi gigatavua RAM-muistia sekä 6,5 tuuman Full HD+ -näyttö. Kameroihin on speksien perusteella panostettu, sillä 64 megapikselin peruskameran lisäksi löytyy myös kolme muuta kameraa.Tämän lisäkamerakolmikon, johon kuuluu 8 megapikselin laajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyyssensori, lisäksi pop-up-selfie-kamerassa on megapikseleitä 16 .Akku on laitteen yksi vahvuuksista, sillä kokoa on peräti 5000 milliampeerituntia, joka on yhtä paljon kuin hiljattain Puhelinvertailun arvostelussa olleessa Motorola G8 Powerissa ja varmasti riittää päiväksi jossei kahdeksikin keskiluokan tehoilla.Muihin ominaisuuksiin lukeutuu muovisesta takapaneelista löytyvä sormenjälkilukija, USB-C-latausliitin, Google Assistant -nappi sekä 128 gigatavua microSD-muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa.Hintaa laitteella on 299 euroa, joka kuulostaa melkoisen hyvältä ottaen huomioon, että vanhempi One Hyper tarjoaa suurelta osin heikommat speksit mutta saman hinnan. Myyntiin sen pitäisi saapua Euroopassa kuukauden sisällä ja tarjolle tulee kaksi värivaihtoehtoa: sininen ja valkoinen.