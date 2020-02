Arvostelussa Motorola One Hyper: Hyvä vaihtoehto keskitason isoksi puhelimeksi

Iso näyttö on yksi syy kiinnostua juuri tästä kyseisestä puhelimesta. Kokoa tällä Total Vision -näytöllä on 6,5 tuumaa ja resoluutioksi on valikoitu Full HD+ -tarkkuus (1080 x 2340). Näytössä ei ole minkäänlaista näyttölovea ylösnousevan etukameran ansiosta, johon Total Vision -nimi viittaa tässä 19:9-kuvasuhteen näytössä.

Motorola One Hyper saapui arvostelua varten noin pari viikkoa ennen myynnin alkamista Suomessa. Puhelin saapui heti Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna, joka on mainio asia. Omalla kohdalla puhelimessa on esiintynyt hieman hidastelua käyttöjärjestelmässä, sillä esimerkiksi kamera on jäätynyt täysin käytössä. Tässä kohtaa täytyy kuitenkin huomauttaa, että muissa Motorola One Hyper arvosteluissa vastaavista ongelmista ei ole kirjoiteltu.

Lenovon omistama Motorola on tuonut hyvällä tahdilla erilaisia keskitason puhelimia markkinoille. Puhelinvertailun arvosteltavan One Hyper -puhelimen lisäksi markkinoilta löytyy Motorolalta One Zoom, One Vision, One Macro sekä One Action. Nämä kaikki puhelimet sijoittuvat 200 - 400 euron hintahaarukkaan tarjoten kukin hieman erilaisia ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan ole saatavilla yhdessä paketissa, sillä Motorolalla ei ole tarjota lippulaivapuhelinta tällä hetkellä.

Iso näyttö tarkoittaa myös isoa puhelinta. Motorola on ilmoittanut puhelimen mitoiksi 161,8 (korkeus) × 76,6 (leveys) × 8,9 (syvyys) mm ja painoa löytyy 200 grammaa. One Hyper on kädessä erittäin jämäkkä ja yllättävän laadukkaan tuntuinen. Vaikka puhelin on kooltaan iso, se sopii yllättävän hyvin käytettäväksi yhdellä kädellä. Puhelimen takakansi sekä reunat ovat muovia, joka tietenkin kerää naarmuja helpommin kuin lasi. Muovinen rakenne kerää myös lasia enemmän sormenjälkiä sekä pölyä. Puhelin on saatavilla Fresh Orchid ja Deepsea Blue, joista jälkimmäinen on arvosteltavan puhelimen väri.

Motorola One Hyperin näyttötekniikka perustuu IPS LCD -paneeliin, johon voi asetuksista valita väritilaksi luonnollisen, tehostetun tai kylläisen vaihtoehdon. Näytön asetuksista voidaan myös valita käyttöön käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila, sillä One Hyper perustuu Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon.

Puhelimen pohjassa on USB-C, mikrofoni ja kaiutin. Kaiutin on ihan hyvällä tasolla, mutta sen voi helposti peittää esimerkiksi pelatessa. Ylhäällä on mikrofoni, pop-up-etukamera ja 3.5 mm:n kuulokeliitin. Oikeassa kyljessä on painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan sekä virtapainike, jonka erottaa helposti erilaisen pinnan ansioista. Vasemmassa kyljessä on SIM-korttipaikka, jonne voi myös laittaa muistikortin.

Puhelimen muoviseen takakanteen on laitettu kaksi kameraa, jotka ovat hieman koholla, vaikka puhelimen paksuus on 8,9 mm. Puhelin siis hieman keikkuu tasaisella pinnalla. Taakse on myös laitettu sormenjälkitunnistin, joka toimii erittäin hyvin ja luotettavasti. Ohjelmistosta voidaan myös laittaa asetus päälle, jolla saa pyyhkäistyä ilmoitukset esiin. Sormenjälkilukija ympärille on laitettu LED-ilmoitusvalo, jonka voi halutessaan laittaa pois päältä.

Motorola One Hyper on heti paketista tullessaan varustettu uusimmalla Android-käyttöjärjestelmällä eli Android 10:llä. Tämä on vieläpä puhdas versio Androidista eli käyttöjärjestelmä perustuu pitkälti Googlen näkemykseen Androidista, eikä Motorola ole lisännyt sen päälle mitään omaa käyttöliittymää. One nimestä huolimatta Motorola One Hyper ei kuulu Android One -ohjelmaan , kuten One Action ja One Vision. Android One -ohjelmaan kuuluminen takaa vähintään kaksi suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä sekä tietoturvapäivitykset kolmeksi vuodeksi.

Yleisellä tasolla käyttöjärjestelmä tuntuu toimivan hyvin Snapdragon 675 -järjestelmäpiirin päällä. Android 10 -käyttöjärjestelmän myötä ohjaus perustuu yhteen palkkiin, jonka voi halutessaan vaihtaa perinteisempään kolmen painikkeen navigointiin asetuksista kohdasta Järjestelmä. Yksi palkin tuomista eduista on nopea vaihtaminen edelliseen avoimeen sovellukseen pyyhkäisemällä palkkia vasemmalta oikealle.

Keskusmuistia on tarjolla 4 gigatavua, joka on riittävä määrä jokapäiväiseen käyttöön sekä pitämään muutamia sovelluksia auki taustalla. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Sama järjestelmäpiiri, muistimäärä ja tallennustila löytyvät myös Motorolan One Zoom -puhelimesta, jotka Motorola on ilmeisesti todennut hyväksi yhdistelmäksi. Ihan parasta suorituskykyä puhelin ei siis tarjoa, mutta kuitenkin riittävästi useimpien pelien, esimerkiksi Call of Duty -mobilen, pelaamiseen.

Suorituskyvyn testaukseen tarkoitettu AnTuTu-sovellus antoi Motorola One Hyperille 212749 pistettä. Samassa hintaluokassa pyörivä Kirin 980 -järjestelmäpiirillä varustettu Honor 20 sai pisteiksi 379617.

Kaksi takakameraa ja pop-up-etukamera

Motorola One Hyperin pääkamerassa on 64 megapikseliä, jolla puhelinta mitä todennäköisimmin mainostetaan verkkokauppojen sivuilla. Pääkameralla voidaan ottaa täyden 64 megapikselin otoksi, mutta tämä vaihtoehto on hieman piilotettu valikon taakse Ultra-Res -nimen alle. Oletuksena pääkameralla 16 megapikselin kuvia eli puhelimessa käytetään Quad Pixel -tekniikkaa, joka käytännössä yhdistää neljän pikselin tiedot yhdeksi ja siten parantaa kuvien kirkkautta.

Pääkameran rinnalle on laitettu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, jolla saa kuvattua 118 asteen näkymän kerrallaan. Molemmat kamerat tukevat manuaalista kuvaamista, jonka saa päälle puhelimen yläreunassa olevasta kuvakkeesta. Manuaalitilassa voi valita myös RAW-tiedostomuodon.