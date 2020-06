Nopeat 5G-taajuudet huutokaupattiin Suomessa: Telia, Elisa ja DNA voittivat odotetusti

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tiedottanut Suomen 5G-verkkojen huutokaupasta, jossa kaupan olivat kolme 26 gigahertsin taajuusalueen kaistaa.Millimetriaalloksi kutsuttua korkean taajuuden 5G-verkkoa tullaan Suomessa käyttämään kaupallisesti kolmessa eri taajuuskaistassa. Näistä 25,1 GHz:n ja 25,9 GHz:n välinen kaista myytiin Elisalle, 25,9 GHz:n ja 26,7 GHz:n välinen kaista Telialle ja viimeinen 26,7 GHz:n ja 27,5 GHz:n kaista puolestaan DNA:lle.Kaistoja sallittiin ostaa yksi per yritys tai yhteisö, jonka johdosta kaikki kaistat myytiin 7 miljoonan euron minimihinnalla. Kilpailua kaistoista ei siis tullut, koska Suomessa kilpailevia suuria teleyrityksiä ei ole enempää. Sen suurempaa sopupeliä myynnissä ei lienee tapahtunut.5G-verkkoja näille tajuuskaistoille voi alkaa rakentamaan 1.7.2020 alkaen ja luvat ovat voimassa aina vuoden 2033 loppuun saakka. Jo aiemmin Suomessa on ollut käytössä alle 6 gigahertsin 5G-verkot, jotka tarjoavat paremman penetraation ja siten paremman kattavuuden, mutta eivät yllä juuri kaupattujen millimetriaaltojen huippunopeuksiin.Tänä vuonna teleyritykset ovat laajentaneet merkittävästi 5G-kattavuutta. Tässä kuussa DNA avasi verkot mm. Oulussa, Jyväskylässä ja Raahessa ja Elisa puolestaan Iisalmessa Haja-asutusalueella millimetriaaltoja tuskin tullaan näkemään, vaan niiden käyttö keskittyy enemmän suurimpiin kaupunkeihin sekä bisneskeskuksiin.Kolmen kaupatun taajuuskaistan lisäksi ei-kaupallisiin käyttökohteisiin jätettiin avoimeksi neljäs taajuuskaista.